Windows 11 update verbetert taakbalk en voegt tabbladen toe aan Verkenner

Nadat Microsoft de eerste grote update voor Windows 11 uitbracht, kwam er deze week (18 oktober) nog een kleine update die eindelijk twee langverwachte functies introduceert. Dan hebben we het natuurlijk over tabbladen in de Verkenner en verbeteringen aan de taakbalk.

Tabbladen zijn de belangrijkste functie, aangezien je nu geen vijf verschillende verkenners moet openen, maar alles met tabbladen kan organiseren. Het is hoog tijd dat deze feature werd toegevoegd, zeker als je beseft dat Microsoft tabbladen voor Verkenner had aangekondigd in april van dit jaar.

In een blogpost bevestigde Microsoft nog een aantal andere functies (opens in new tab) in deze update. Zo kan je rechts klikken op de taakbalk om Taakbeheer te openen en zijn er voorgestelde acties die bij het selecteren van een nummer kunnen aanraden om dat met een app als Skype, Teams of de Agenda te gebruiken.

Hoewel het goed is dat we deze nieuwe functies krijgen, zou een soort roadmap geen overbodige luxe zijn. Op dit moment kunnen we alleen maar gokken hoe lang Microsoft nodig heeft om een aangekondigde features daadwerkelijk te implementeren.

Microsoft, waar is die roadmap?

(Image credit: Microsoft)

Deze verbeteringen zijn het bewijs dat Microsoft heeft geluisterd naar feedback, maar tabbladen in Verkenner hebben zes maanden op zich laten wachten na de eerste aankondiging... Pas bij het begin van de 2022-update kondigde Microsoft aan dat ze in oktober zouden komen. Maar hoe kan het zo lang duren om zoiets eenvoudig toe te voegen?

Neem het voorbeeld van Apple met macOS Ventura, dat werd aangekondigd in juni tijdens WWDC en pas in de herfst zou arriveren. Later werd 24 oktober genoemd als datum voor Ventura-update naast nieuwe iPads en een Apple TV, maar dit gaf gebruikers tenminste de kans om zich voor te bereiden. De tabbladen voor Verkenner kregen daarentegen helemaal geen geschatte datum.

Dus, allerliefste Microsoft, Laten we op zijn minst een roadmap van zes maanden proberen te maken. Dan weten we ongeveer welke functies bijna klaar zijn voor de lancering. Zelfs bij gloednieuwe functies kan het geen kwaad om een geschatte lanceringsdatum te geven.