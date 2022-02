Waarom het vernieuwde Samsung-updatebeleid zo belangrijk is

De Samsung Galaxy S22-serie is eindelijk gearriveerd. Misschien wel de meest interessante feature tref je niet aan op het toestel zelf (of bij de Samsung Galaxy Tab S8-serie), maar zit 'in de lucht': Samsung belooft een nog langere update-ondersteuning dan voorheen.

De fabrikant claimt dat het vier jaar lang Android-updates wilt aanbieden voor de Samsung Galaxy S22-serie, wat vier grote systeemupdates zou betekenen. Op papier moeten de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra alle drie nog Android 16 moeten ontvangen.

Dit zijn echter niet de enige apparaten die profiteren van deze nieuwe belofte. De Samsung Galaxy Tab S8-reeks geniet eveneens van deze ondersteuning, alsook de Samsung Galaxy S21-serie, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Dat gezegd hebbende: toestellen uit 2021 krijgen dan hoogstwaarschijnlijk Android 15 mee als laatste grote update.

Na vier jaar software-updates is het nog altijd niet helemaal gedaan. Samsung belooft tevens vijf jaar lang beveiligingsupdates. Zo hoef je als gebruiker van een van deze apparaten de komende jaren niet bang te zijn voor lekken in de beveiliging.

Stap in de goed richting

Dit is zonder meer goed nieuws voor kopers en eigenaren van een van deze toestellen. Nog belangrijker: het is een goed teken voor de industrie in zijn geheel.

Apple staat al jaren bekend om zijn ijzersterke ondersteuning voor wat betreft updates. Dit in tegenstelling tot Android, waarbij je als gebruiker doorgaans van geluk mag spreken als je twee jaar lang updates ontvangt.

Vijf jaar lang updates, waarvan vier jaar software-updates, is dan ook een grote, belangrijke stap voorwaarts. Het is wellicht een teken dat de Android-markt volwassen begint te raken. Voor Samsung is dit overigens niet de eerste stap in de goede richting op ondersteuningsvlak.

In 2021 beloofde Samsung al om drie jaar Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates aan te bieden voor belangrijke smartphones. Destijds werd dat gezien als een grote stap, waarna concurrenten als OnePlus en Oppo volgden.

Later in het jaar kwam Google op de proppen met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De fabrikant beloofde net als Samsung en de rest drie jaar lang software-updates, maar in plaats van vier jaar een flinke vijf jaar aan beveiligingsupdates.

Eigenlijk vinden we drie jaar software-updates aan de karige kant voor Google, aangezien Google nota bene de maker van Android is. Daarnaast is de Pixel 6-serie uitgerust met Google's eigen Tensor-chipset. Desalniettemin is de langere update-ondersteuning een stap in de goede richting.

Met de aankondiging van Samsung zien we dat het momentum van Android-updates nog altijd niet is gaan liggen. Google moet voor nu duidelijk zijn meerdere erkennen in Samsung, en het is nu aan de Amerikaanse gigant om de naaste concurrent weer te overtreffen.

Gedreven door competitie

Het aanbieden van een langere update-ondersteuning kan een belangrijk argument zijn voor een consument om wel of niet te gaan voor een bepaald toestel. Niemand wil immers meer dan duizend euro besteden aan een toestel wat na een paar jaar al geen updates meer krijgt.

Hopelijk wordt de updatebelofte van Samsung opgepikt en geprezen door het grote publiek, om zo de concurrentie aan te moedigen hetzelfde te gaan doen.

Dat gezegd hebbende: er is nog altijd werk aan de winkel als je kijkt naar het indrukwekkende updatebeleid van Apple. Samsung biedt immers deze langere update-ondersteuning enkel aan voor zijn premium toestellen. Dat is bij Apple niet het geval. Een goed voorbeeld hiervan is de iPhone SE-serie.

Samsung heeft het smartphonejaar 2022 in ieder geval met een positieve noot op updatevlak afgetrapt, en we zijn benieuwd wat er de komende maanden in het verschiet ligt.