Volledige versie Android 11 zou niet werken op sommige budget smartphones

Android 11 gaat allerlei verbeteringen aanbrengen tegenover Android 10 wanneer het later dit jaar gelanceerd wordt. Het lijkt er jammer genoeg ook op dat er enkele nieuwe beperkingen komen voor goedkopere smartphones.

Volgens een gelekte kopie van Google's 'Android 11 Go Edtition Device Configuration Guide' (met 24 april 2020 als datum), gespot door XDA Developers, moeten alle nieuwe apparaten die met Android 11 uit de doos komen en 2GB RAM of minder hebben Android Go gebruiken.

Android Go is een lichtere versie van Android, met gestripte versies van de standaard apps. Het is ontworpen voor low-end apparaten die moeite zouden hebben om een volwaardige Android-versie te draaien. Hiervoor hadden fabrikanten zelf de keuze om Android Go te installeren, maar nu lijkt het erop dat Google die keuze zal maken voor bepaalde smartphones.

Vanaf het laatste kwartaal van dit jaar moet elk nieuw apparaat dat met Android 10 wordt gelanceerd ook de Android Go versie in werking stellen als het 2GB RAM of minder heeft. Fabrikanten zullen dus niet in staat zijn om dit te omzeilen door een oudere versie van Android te gebruiken, tenzij ze kiezen voor een écht oude versie.

Maar apparaten die al zijn gelanceerd, zijn een uitzondering op de regel. Met andere woorden: als een apparaat nu Android 10 draait en 2GB RAM of minder heeft, zal het voor de fabrikant mogelijk zijn om gem te updaten naar Android 11 zonder over te schakelen naar Android Go.

Vaarwel 512MB

Dit alles betekent dat de volwaardige Android-versie al snel geen optie meer zal zijn voor nieuwe goedkope smartphones. Maar Google gaat nog een stap verder volgens dit lek en laat ook de ondersteuning van Google Mobile Services vallen voor alle toestellen met 512MB RAM of minder vanaf Android 11.

Dat geldt zowel voor nieuwe als voor huidige toestellen en betekent in wezen dat het voor hen helemaal niet mogelijk zal zijn om Android 11 te draaien, omdat ze dat zouden moeten doen zonder toegang tot de Google Play app store of Google-apps.

Dit alles zou echter goed nieuws moeten zijn. Het zal waarschijnlijk betekenen dat we geen smartphones meer zullen zien met 512MB RAM (niet dat we er nu veel zien) en dat die met 2GB of minder zo geoptimaliseerd mogelijk zullen zijn met Android Go.

Het is natuurlijk mogelijk dat dit lek verkeerd is of dat Google inmiddels van gedachten is veranderd, dus we houden alle opties open. In september zou alles duidelijk moeten worden, want dan zal waarschijnlijk de officiële versie van Android 11 worden gelanceerd.

