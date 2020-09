Uitgelekte OnePlus 8T specs wijzen op 120Hz-display en 48MP quad-camera

Op dit moment hebben we enkele specs gezien voor de OnePlus 8T, dus we hebben een vrij goed idee wat we te zien zullen krijgen. Zonet is er nieuwe info verschenen die claimt dat de telefoon een 120Hz display en een quad-camera achteraan krijgt.

Volgens Android Central krijgt de OnePlus 8T een Snapdragon 865 plus chipset, 8GB RAM en 128GB opslag. We hebben al eerder enkele van deze specificaties in geruchten gehoord en het lijkt op een vergelijkbare basis als bij de OnePlus 8.

De OnePlus 8 was uitgerust met drie achterste camera's (een 48MP-hoofdcamera, een 16MP-groothoekcamera en een 2MP-macrolens) en het lek beweert dat de nieuwe camera op de OnePlus 8T een 'portretcamera' is, die een soort van dieptesensor zou kunnen zijn. Verder zal de hoofdcamera hetzelfde aantal megapixels behouden maar een nieuwe beeldsensor hebben en zal het aantal megapixels van de macrocamera verhoogd worden tot 5MP.

Het 120Hz display komt daarentegen overeen met de OnePlus 8 Pro. De standaard OnePlus 8 had een scherm dat maximaal 90Hz ondersteunde, dus we zijn benieuwd of er nog andere kenmerken van de duurdere versie naar het gewone model komen.

Hoewel dit te verwachten is, beweert het Android Central lek dat de OnePlus 8T OxygenOS 11 op basis van Android 11 uit de doos zal draaien. Dat is ook logisch aangezien de OnePlus 7T geleverd werd met Android 10, dat toen net was uitgebracht.

Wanneer zien we de OnePlus 8T?

In het lek staat dat OnePlus eind september of eerste week van oktober zijn nieuwe vlaggenschip (en vermoedelijk de OnePlus 8T Pro) zal onthullen. Dat past bij de lancering van de OnePlus 7T bijna een jaar geleden op 29 september 2019. Als we vervolgens kijken naar de verkoopdatum, dan verwachten we dat de OnePlus 8T medio oktober in de winkel zal liggen.