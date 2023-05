Sony Xperia 1V tilt low-light fotografie naar ongekende hoogtes

Terwijl het grootste deel van de techwereld nog steeds Google's aankondiging van de Pixel Fold, Pixel Tablet en Pixel 7a verwerkt, heeft Sony besloten om te proberen wat van de aandacht te stelen door de Sony Xperia 1V en de Sony Xperia 10V aan te kondigen.

De Xperia 1V is slechts in één opzicht bijzonder interessant, want veel specificaties zijn vergelijkbaar met die van de Sony Xperia 1 IV. Het lijkt erop dat de primaire camera een grote upgrade heeft gehad. We krijgen een camera met 52MP f/1.9 en optische beeldstabilisatie. Dat zijn veel meer megapixels dan de 12MP van de Xperia 1 IV, maar het ontwerp van de sensor verdient alle aandacht.

De Sony Xperia 1 V heeft namelijk een nieuw sensorontwerp met de naam Exmor T voor mobiel. We hoeven niet te diep in te gaan op de technische details, maar hij is 1,7 keer groter dan de sensor van de vorige telefoon en kan blijkbaar twee keer beter presteren bij weinig licht.

(Image credit: Sony)

Toch is dit nog steeds een kleinere sensor dan die in de Xiaomi 13 Ultra, hoewel die ook door Sony wordt gemaakt. Ondanks de 52MP-sensor neemt de Xperia 1V standaard foto's in 12MP, wat we wel vaker zien.

Hoe dan ook, klinkt het nog steeds als een grote upgrade. Dit is meteen ook de enige camera met een upgrade, want hij wordt vergezeld door dezelfde 12MP f/2.2 ultra-wide en 12MP f/2.3 telefoto als vorig jaar. Deze laatste kan opnieuw van 3,5x tot 5,2x optisch in te zoomen. Er zit tot slot een 12MP camera aan de voorkant.

De Sony Xperia 1 V heeft ook de verwachte prestatie-upgrade gekregen in de vorm van een nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Die wordt vergezeld door 12GB RAM, 256GB of 512GB opslag en een 5.000mAh batterij met 30W opladen.

(Image credit: Sony)

Het scherm is een 6,5-inch OLED-scherm met een refresh rate van 120Hz en een resolutie van 1644 x 3840, net als op de Xperia 1 IV. Het ontwerp is ook vergelijkbaar, met grote randen boven en onder het scherm, een glazen achterkant (met Gorilla Glass Victus 2 in dit geval) en een metalen frame. De telefoon heeft verder een IP68 en IP65 rating, waardoor hij iets beter bestand is tegen water dan de meeste handsets.

De telefoon is verkrijgbaar in de kleuren Platinum Silver, Black en Khaki Green, en is vanaf eind juni verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.399 euro. Bestel je in juni, dan krijg je trouwens gratis de Sony WH-1000XM5 koptelefoon erbij, wat momenteel een van de beste noise-cancelling koptelefoons is.

Van hoog naar laag

(Image credit: Sony)

De Sony Xperia 10 V is een stuk betaalbaarder. Hij kost 449 euro en is vanaf half juni te koop. We zetten de belangrijkste specificaties op een rijtje: een 6,1-inch, 1080 x 2520 OLED-scherm, Snapdragon 695 5G-chipset, 6GB RAM, 128GB opslagruimte en een 5.000mAh batterij. Hij heeft ook een 48MP hoofdcamera, een 8MP ultra-wide en een 8MP telefoto met 2x optische zoom.

Er is tot slot een IP68 en IP65 score voor waterbestendigheid, maar op papier lijkt het erop dat alleen de hoofdcamera een upgrade heeft gehad, aangezien zelfs de chipset hetzelfde is als in de Sony Xperia 10 IV. Sony heeft in ieder geval stereoluidsprekers toegevoegd en het scherm helderder gemaakt. We hadden graag een 120Hz refresh rate gezien voor het scherm, maar we moeten het nog minstens een jaar met 60Hz doen jammer genoeg.