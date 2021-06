Samsung toont volgende week nieuwe Wear OS smartwatch software op MWC

Samsung toont op het Mobile World Congress (MWC), dat volgende week maandag plaatsvindt, voor het eerst zijn nieuwe Wear OS-ervaring.

De techfabrikant bevestigt dit in een tweet. Het bedrijf stelt in het bericht dat het een nieuwe 'Galaxy Experience' wil voorstellen. Op de afbeelding is ook een smartwatch te zien, waarmee het suggereert dat de Galaxy Watch 4 gebruikt zal worden om de nieuwe interface te tonen.

Deze onthulling zal de eerste keer zijn dat consumenten het Wear-platform van Samsung in actie zien sinds de samensmelting van zijn Tizen OS met Wear OS van Google in een enkelvoudige smartwatch.

Ready to learn how the Galaxy Experience can empower you? Tune in to the virtual Samsung Galaxy session at the Mobile World Congress #MWC21 on Monday, 28 June: https://t.co/a5dH36ojEN pic.twitter.com/4pZRGCLP4BJune 21, 2021 See more

De verwachtingen over het nieuwe platform liggen hoog. We hopen op snellere toestellen, een langere batterijduur en betere prestaties. De combinatie van Tizen en Wear OS zou ook meer apps moeten bieden voor compatibele toestellen.

Samsung zal op MWC zijn visie op smartwatches tonen, maar ook praten over grote verbeteringen op vlak van beveiliging van het Galaxy-ecosysteem.

Omdat het geen Unpacked-evenement is, is het ook moeilijk te voorspellen of er nieuwe toestellen onthuld worden. Het bedrijf wierp plannen op om een showcase te geven van "hoe het Galaxy-ecosysteem van verbonden toestellen mensen meer mogelijkheden wil geven om hun levensstijlen te verrijken". Dat kan nog steeds vanalles betekenen.

We blijven toch hoopvol als we kijken naar de aanwezigheid van andere toestellen op de afbeelding van Samsung. Naast de smartwatch zien we ook iets wat op de Galaxy Z Fold 3 lijkt, een mogelijke verwijzing naar de Galaxy S21 FE en de nieuwe Galaxy Tab S8.

De kans is groot dat het nog even duurt alvorens we deze toestellen te zien krijgen. Het is hoe dan ook niet onmogelijk dat het bedrijf toch iets laat vallen. De meeste toestellen zouden later dit jaar moeten uitkomen, dus zet je volgende week nog niet al te hard schrap.

De Samsung Galaxy-livestream gaat op maandag 28 juni om 19:15 lokale tijd van start. Als je dit wil volgen, kan je bij het YouTube-kanaal van Samsung terecht.

Volledig digitaal

Samsung besloot net als Sony, Ericsson, Nokia en enkele andere bedrijven om niet deel te nemen aan het fysieke luik van het MWC 2021, vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Het bedrijf zal echter wel een digitale aanwezigheid hebben, net als vele andere merken.

Dit evenement trekt doorgaans 100.000 bezoekers, maar dit jaar richt de organisator GSMA zich op 50.000. Veel mensen en bedrijven zullen immers nog steeds niet zomaar mogen reizen. Vorig jaar werd de beurs geannuleerd door de pandemie, maar voorlopig lijkt het alsof alles dit jaar terug op schema zit.