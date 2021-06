Tamagotchi keert terug als smartwatch

Het nostalgische speelgoed Tamagotchi maakt zijn terugkeer in een smartwatch. Het digitale speelgoed voor het houden en verzorgen van een fictieve huisdier was eind jaren '90 en begin jaren '00 enorm populair.

In de tussentijd is er veel gebeurd met Tamagotchi-producten. De nieuwste apparaten hebben namelijk camera's waarmee je foto's van jezelf kunt maken. Nu staat het merk op het punt om zijn grootste, meest futuristische stap tot nu toe te maken. De digitale huisdieren komen namelijk naar een smartwatch (via Kotaku).

Tamagotchi Smart

Een teaservideo pronkt met het nieuwe product om het 25-jarig jubileum van het merk te herdenken. De gadget beschikt over drie knoppen, een kleurenscherm en een horlogebandje. Het apparaat zou beschikbaar zijn in twee kleuren: cyaan en roze.

Het lijkt niet alleen om speelgoed te gaan, het apparaat heeft namelijk ook enkele smartwatch-functies. Het gaat hier om een stappenteller, horlogefuncties, spraakopdrachten en mogelijk ook NFC. De toevoeging van NFC zou betekenen dat de Tamagotchi met andere virtuele huisdieren kan spelen.

De Tamagotchi-smartwatch heeft een poort aan de zijkant, waar je een 'TamaSmaCard' in kunt stoppen. Van wat we in de trailerkunnen zien, is dit in feite een manier om nieuwe personages of accessoires bij je huisdier te krijgen.

Uit de beelden kunnen we opmaken dat de Tamagotchi Smart is ontworpen voor kinderen. Echter hebben dit soort schattige dierensimulators ook een oudere doelgroep. We verwachten voornamelijk dat 30-jarigen het zullen kopen.

De Tamagotchi Smart zal in november 2021 in Japan in de verkoop gaan. We weten echter nog niets over de internationale beschikbaarheid, maar we verwachten dat deze gadget uiteindelijk ook naar andere regio's zal komen.