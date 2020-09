Samsung Galaxy S30 krijgt mogelijk eigen Face ID-technologie

Hoewel de Samsung Galaxy S20-serie de iPhone 11-serie op veel manieren heeft geëvenaard of verslagen, is er één aspect dat het niet kan evenaren: het gezichtsherkenningssysteem van Apple, beter bekend als Face ID. Inderdaad, Apple's gezichtsherkenning is veiliger dan vrijwel alle andere Android-smartphones. Wellicht dat daar met de Samsung Galaxy S30 verandering in komt.

Die theorie is gebaseerd op een patent dat Samsung heeft aangevraagd voor een Time of Flight-sensor met de naam 'ISOCELL Vizion', gespot door LetsGoDigital. ToF-sensoren kunnen worden gebruikt om de afstand tot of de diepte van objecten te meten, waardoor ze nuttig zijn voor het creëren van bokeh-effecten en 3D-modellen van scènes, maar ook voor augmented reality en gezichtsherkenning.

Het is geen nieuw idee. In feite hebben sommige Samsung-telefoons, zoals de Samsung Galaxy S20 Plus, al een ToF-sensor, maar het zijn Sony-made exemplaren en naar verluidt niet zo goed als de ToF-sensoren waar Apple toegang tot heeft.

In de voetsporen van Apple treden

Samsung koos ervoor om niet een dergelijke sensor in de Galaxy Note 20-lijn te plaatsen. Wellicht het gevolg van inferieure pogingen. Gebaseerd op dit nieuwe patent ziet het ernaar uit dat hier op korte termijn verandering in komt.

Gezien de vele gebruiksmogelijkheden van ToF-sensoren is er geen garantie dat Samsung deze inzet voor gezichtsherkenning, maar het patent vermeldt dat wel als een mogelijke toepassing. Meerdere keren zelfs, waardoor we nog enige hoop mogen hebben.

Hoe dan ook houden we een slag om de arm; patenten leiden lang niet altijd tot iets, en indien dat wel het geval is, kan een daadwerkelijke implementatie nog de nodige maanden of jaren duren.

Het zou goed zijn voor de smartphonemarkt als er eindelijk een waardige concurrent komt voor Apple's Face ID. Google probeerde het vorig jaar met de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL, maar komen qua kwaliteit niet in de buurt van de iPhones.

Via Phone Arena