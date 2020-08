Samsung Galaxy S30 heet mogelijk Galaxy S21

Toen de Galaxy S-serie van Samsung toe was aan de tiende generatie met de S10, dachten we dat de opvolger de Galaxy S11 zou heten. Dat bleek niet het geval, want het product van 2020 heet de Galaxy S20. Nu zijn velen ervan uitgegaan dat de volgende handset in de Galaxy S-lijn de Galaxy S30 zou zijn, maar een gerenommeerde leaker heeft ernaar verwezen als Galaxy S21.

Deze leaker is @UniverseIce, die een vrij solide track record heeft van smartphonegeruchten, vooral wat betreft Samsung-producten. Hij behoort tevens tot de eerste grote leaker die de naam van de Galaxy S20 correct had voorspeld.

In een tweet meldt @UniverseIce eenvoudigweg 'Galaxy S21, Project "U"'. Hoewel het duidelijk is wat het eerste deel van de boodschap betekent (de nieuwe telefoons zullen, volgens de leaker, de Galaxy S21 heten) is de tweede helft niet zo duidelijk.

Het is niet waarschijnlijk dat het om de interne codenaam van de smartphone gaat. Bij Samsung is het gebruikelijk dat haar toestellen intern worden aangeduid met kunstgerelateerde termen. Zo kreeg de Galaxy Note 10 bijvoorbeeld de codenaam Da Vinci mee. 'U' zou kunnen verwijzen naar de Galaxy S21 Ultra.

De aparte tweet over de Galaxy S21 Ultra noemt het toestel, met verder enkel info over de primaire 108MP camera (net als bij de Galaxy S20 Ultra). Het zou echter gaan om een verbeterde versie. Wellicht met een grotere sensor of grotere pixels.

Naam niet heel belangrijk?

De Samsung Galaxy S21 / S30 naam zegt ons niets over de telefoon op zich, maar sommige telefoonfans kunnen behoorlijk gefrustreerd raken over de namen van nieuwe apparaten. De meeste telefoonfabrikanten nemen het niet zo nauw tegenwoordig met chronologische versienamen.

Galaxy S21 Ultra,Still 108MP, the sensor is the successor to HM1August 19, 2020

Er werd gespeculeerd dat Samsung voor zijn 2020-smartphone van 'S10' naar 'S20' is gesprongen om de naam van het jaar te evenaren. Velen hadden niet verwacht dat het bedrijf deze trend zou voortzetten. Klopt de info van Ice Universe, dan zullen ze dat dus wel doen.

Sommigen zouden kunnen beweren dat 'S21' iets minder 'groots' klinkt in vergelijking met 'S30'. Daarnaast is het de moeite waard om in gedachten te houden dat Samsung al een '21' handset heeft, de betaalbare Galaxy A21.

Hoewel dit lek afkomstig is van een betrouwbare bron, is het slechts één van velen, en we zullen de bewering serieuzer nemen als en wanneer andere grote leakers de handset gaan verwijzen naar de S21 in plaats van de S30.