Samsung Galaxy S22 Ultra is mogelijk slechts een saaie upgrade

De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt mogelijk geen grote boost op het gebied van fotografie. En dat terwijl de Samsung Galaxy S21 Ultra een van de beste smartphones van het moment is, vooral voor mensen die graag kiekjes maken met hun toestel.

Volgens GalaxyClub krijgt de Samsung Galaxy S22 Ultra soortgelijke camerahardware als de Galaxy S21 Ultra. Het zou opnieuw over een 10MP periscooplens beschikken met 10x optische zoom. Daarnaast zou er een 10MP telelens aanwezig zijn. De website weet niet zeker wat het zoomniveau van de tweede lens bedraagt, maar vermoedt dat het om 3x zoom gaat, net als in de Galaxy S21 Ultra.

GalaxyClub geeft geen informatie over de andere lenzen, maar recente geruchten stellen dat ook deze niet veranderen. Het toestel zou opnieuw gebruikmaken van een 108MP hoofdcamera en een 12MP groothoeklens. Enkele leaks wijzen echter in de richting van een 200MP hoofdcamera en andere geruchten stellen dat de zoomsnappers 12MP betreffen in plaats van 10MP.

De S22 Ultra lijkt mogelijk veel op de S21 Ultra (op het gebied van de camera) (Image credit: Aakash Jhaveri)

We zullen mogelijk grotere verbeteringen zien in de Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus. GalaxyClub is het eens met eerdere bronnen die stellen dat de smartphones over een 50MP hoofdcamera zullen beschikken, ten opzichte van de 12MP variant in de Samsung Galaxy S21-reeks.

De groothoeklens en selfiecamera's zullen naar verluidt niet verschillen op deze nieuwe toestellen. Het zou opnieuw gaan om 12MP en 10MP lenzen, net als bij de S21-reeks.

Voorlopig kunnen we deze geruchten het beste met een korrel zout nemen. Veel bronnen zijn het echter wel eens over deze specificaties, met uitzondering van het aantal megapixel van de zoomcamera's op de S22 Ultra. Het zou zowel 10MP als 12MP kunnen betreffen.