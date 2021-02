Samsung Galaxy S21-features komen naar de S20, Note 20 en meer

Je moet niet in het bezit zijn van een Samsung Galaxy S21 om de nieuwe functies te krijgen die de smartphone aanbiedt. Enkele van deze features komen ook naar oudere Samsung-toestellen dankzij One UI 3.1, dat reeds naar verscheidene toestellen wordt uitgerold.

De Samsung Galaxy S20-reeks, Samsung Galaxy Note 20-serie, Samsung Galaxy Z Fold 2 en Samsung Galaxy Z Flip krijgen deze update met nieuwe functies, waaronder Enhanced Single Take, een feature waarmee je een reeks foto's en video's kan nemen met slechts één klik.

Andere functies zijn onder meer Object Eraser, waarmee je ongewenste elementen van foto's kan verwijderen, en Multi Mic Recording, wat je in staat stelt om tegelijk audio op te nemen met zowel de ingebouwde microfoon als een externe bluetooth microfoon.

Camera, audio, privacy en meer

Er is ook Private Share, een functie die je in staat stelt om bestanden te sturen die voorzien zijn van een vervaldatum, waarna ze dus worden verwijderd, en Eye Comfort Shield, dat automatisch de hoeveelheid blauw licht die jouw scherm uitstraalt, aanpast naargelang het moment van de dag.

Andere features die in de One 3.1-update verschijnen zijn een verbeterde touch-autofocus en auto exposure-controls voor de camera, en een geüpdatete Gallery-app, die ontwikkeld is voor het groeperen van foto's en video's in een feed die makkelijk te navigeren is.

Tot slot is er ook een Auto Switch-functie waarmee je bij het luisteren naar audio naadloos kan schakelen tussen verschillende Galaxy-toestellen als je Galaxy Buds Pro, Buds Live of Buds Plus gebruikt.

Dit is dus een vrij significante update, en als je over een toestel beschikt dat deze kan ontvangen, dan zal je waarschijnlijk niet heel lang moeten wachten. Samsung is reeds begonnen met het uitrollen van deze update, maar het heeft nog niet bevestigd welke regio's deze eerst krijgen. Houd de komende dagen dus een oogje in het zeil.

Deze aankondiging werd op de Samsung US Newsroom bekend gemaakt, dus we vermoeden dat gebruikers in de Verenigde Staten hier als eerste mee aan de slag kunnen.

Via Engadget