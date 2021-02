Samsung Galaxy S21 maakt selfies en portretten mooier met AI

De vlaggenschepen van Samsung hebben bijna altijd geweldige camera's. Het bedrijf heeft nu uitgelegd waarom de Samsung Galaxy S21-reeks zo goed is voor het maken van selfies, portretten en foto's van je huisdieren.

In een post op Samsung Newsroom ging het bedrijf dieper in op de AI die het gebruikte voor selfies in zijn laatste vlaggenschepen. De door AI-aangedreven camera zal gezichten in het beeld herkennen en hen laten uitsteken ten opzichte van de rest van de afbeelding. De AI voegt dan 'natuurlijke verbeteringen' toe aan de gezichten, zoals extra details in het haar en de ogen, en het creëren van meer natuurlijke huidtinten.

Het doel is om zonder extra filters of (schoonheids)bewerkingen een foto te maken die je zo kan delen. Deze AI werkt gelukkig ook met derde partij-apps, dus je hangt niet steeds van de camera-app van Samsung af voor deze voordelen.

(Image credit: Samsung)

De post verklaart ook wat de rol van AI is bij de portretmodus, wat je helpt bij het maken van betere foto's van mensen en huisdieren.

Als je deze modus al hebt gebruikt, dan weet je dat je uit verschillende effecten kan kiezen om op jouw foto's toe te passen, waaronder 'blur', 'studio' of 'high-key mono'. Van zodra je een effect hebt gekozen en op de knop hebt gedrukt, dan zal de AI mensen of huisdieren in de foto identificeren en een segmentatiemap maken waarin elk individueel onderwerp apart wordt opgenomen.

(Image credit: Samsung)

Dan maakt het een seed map van de onderwerpen om de effecten die je hebt geselecteerd op toe te passen, gevolgd door een tri-map die de onderwerpen, achtergrond en gebieden waar ze in elkaar overvloeien, identificeert.

Dit wordt dan gebruikt om matting op toe te passen, dat de details in de gezichten en het haar van de onderwerpen naar voren brengt. Daarnaast meet de AI ook de diepte-informatie om het dieptezicht en de details op de achtergrond te optimaliseren, zonder dat enige effecten die worden toegepast met het onderwerp overlappen.

Al die arbeid wordt in een beeld verwerkt, en het proces neemt slechts drie seconden in beslag. Dit levert dan een foto die, hopelijk, echt straalt. Deze functies zijn in elk model van de Samsung Galaxy S21-reeks toegankelijk, dus je moet niet naar bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 grijpen om ermee aan de slag te kunnen.