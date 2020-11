PS5-lek toont bruikbaar geheugen - en het is slecht nieuws

De PS5 is nog een week verwijderd van de eerste lancering op 12 november in de Verenigde Staten, en zo te zien hebben we een antwoord gekregen op de vraag hoeveel bruikbaar opslaggeheugen de PS5 op zijn SSD heeft. Twitteraar @Okami13_ nam een schermopname van een reeds verwijderd YouTube-filmpje dat aantoont dat reviewtoestellen van de PS5 667GB bruikbaar opslaggeheugen hebben van de SSD met 825GB.

Kijk hieronder zelf naar de afbeelding om te oordelen:

In case you needed any more confirmation - the #PS5 review kits have 667 GB of storage. Looks like that's with Astro's Playroom installed.https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThyNovember 3, 2020

We moeten hier wel zeggen dat de teller 'HDD' zegt in plaats van SSD. Onthou zeker ook dat dit nieuws niet van Sony zelf komt.

Het wordt altijd verwacht dat consoles minder bruikbare opslag hebben dan dat ze adverteren, omdat belangrijke systeembestanden er nog moeten worden opgeslagen. Dit is standaard het geval bij elk beetje elektronica.

Als je ooit een PS5 van 500GB in je bezit hebt gehad, dan zal je weten dat 667GB niet gigantisch lang meegaat en PS5-games zullen vrij veeleisend zijn als het op opslag aankomt. De winkelpagina van Sony zegt dat je voor Demon's Souls ten minste 66GB nodig hebt en Spider-Man: Miles Morales vraagt 50GB.

We hebben nog geen PS5 voor de handel in onze handen gehad, dus het is nog onduidelijk wat de exacte situatie is rond opslag voor gebruikers bij de lancering. In contrast biedt de Xbox Series X naar verluidt 802GB bruikbare opslag aan van zijn SSD met 1TB.

Uitbreidbare opslag

De PS5 heeft een poort voor een NVMe-SSD die bijkomende opslag geeft voor jouw games, maar verder heeft Sony nog niet laten weten welke schijven juist met de console werken.

Bekijk hier onze uitleg rond hoe opslag werkt voor beide consoles, om te zien hoe zowel Sony als Microsoft omgaan met het aanbieden van betaalbare snelle opslag, in combinatie met de mogelijkheid om te upgraden.