Sony neemt juridische stappen tegen custom faceplates PS5

Sony heeft zijn juridische spierkracht uitgeoefend op een bedrijf dat op maat gemaakte faceplates verkoopt voor de PS5. Alle orders van dat bedrijf worden hierdoor geannuleerd.

Het bedrijf genaamd PlateStation5 bood verschillende kleuren faceplates aan om het uiterlijk van de nieuwe next-gen console aan te passen. Deze waren verkrijgbaar voor €34,99. Het bedrijf heeft de website inmiddels offline gehaald, nu het de woede van Sony op de hals heeft gehaald.

PlateStation5 heeft zijn naam daarnaast aangepast naar CustomizeMyPlates en biedt nu andere skins aan voor de next-gen console en controller. Na de juridische stappen door Sony heeft het bedrijf alle orders moeten annuleren.

In een e-mail aan VGC legt CustomizeMyPlates uit dat het bedrijf gelooft dat de producten die het verkocht binnen de wet vielen, maar gaf toe dat het in de toekomst beter zou nadenken.

"Voordat we lanceerden zijn we zorgvuldig geweest en waren we onder de indruk dat Sony enkel patenten in behandeling had, dus dat faceplates geen probleem zouden zijn", zegt CustomizeMyPlates.

"Maar nadat onze website slechts een dag online was, vroegen advocaten van Sony om onze naam (toen PlateStation5) aan te passen vanwege handelsmerkinbreuken. We dachten dat deze verandering iedereen tevreden zou houden en hoopten daar eerlijk gezegd op, aangezien we al bezig waren met onze productontwikkeling."

"Sony's advocaten lieten weten dat het intellectuele eigendom van Sony zich naar hun mening uitstrekte naar de faceplates. Als we ze in welk land dan ook zouden blijven verkopen en distribueren zouden we voor de rechtbank belanden."

Het bedrijf voegt eraan toe: "We annuleren alle preorders van faceplates wereldwijd en betalen deze terug. We zijn buitengewoon teleurgesteld, maar hebben geen andere optie".

Het kleurendebat

Het tweekleurige kleurschema van de PS5 heeft sinds de eerste onthulling verdeeldheid opgeleverd, gezien veel fans hoopten op een zwarte console. Omdat de faceplates (zijpanelen) van de PS5 kunnen worden verwijderd - bijvoorbeeld om een nieuwe NVMe SSD te plaatsen voor meer opslaggeheugen - leek een markt voor aanpasbare faceplates onvermijdelijk.

Of Sony zal blijven proberen voorkomen dat externe fabrikanten hun eigen ontwerpen maken, valt nog te bezien. Het lijkt erop dat we eraan zullen moeten wennen dat de PS5 nog even wit zal zijn. De console verschijnt op 19 november.