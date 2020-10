PS5 custom faceplates veranderen het uiterlijk van je console

Het wit-zwarte kleurschema van de PS5 valt niet bij iedereen in de smaak. Voor deze personen komt het goed uit dat het uiterlijk van de console is aan te passen door de faceplates te vervangen.

In de officiële teardown van Sony zagen we al dat de zijpanelen van de PlayStation 5 redelijk makkelijk te verwijderen zijn. Door de zijkanten los te wrikken is het mogelijk om een extra NVMe SSD aan te sluiten. Het was slechts een kwestie van tijd voordat een bedrijf faceplates in allerlei kleuren zou uitbrengen.

Met zwart, rood, blauw, camouflage en zilver als beschikbare kleuren, springt PlateStation in op de 'verkeerde' kleurkeuze van Sony. De custom faceplates zijn te bestellen voor €34,95 met gratis verzending.

#PlayStation5 Custom Plates✅ Black✅ Red✅ Blue✅ Chromatic Check it out 🤯👇:https://t.co/iOcWFeaInm pic.twitter.com/nNEMpYFWrjOctober 22, 2020

We kunnen nog niets zeggen over de kwaliteit van de platen en hoe goed ze passen, maar de matzwarte faceplate is een welkome toevoeging voor gamers die liever een volledig zwarte PS5 hadden gezien. De chromatisch zilveren variant doet ons terugdenken aan de zilveren PS3.

Zelfs met andere faceplates op de console zit je nog steeds vast aan de wit-zwarte DualSense-controller. De verwachting is dat er in de toekomst verschillende kleurvarianten op de markt worden gebracht door Sony en derde partijen. Een andere kleur console is alvast een begin.