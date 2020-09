PS5 games blijken bijzonder groot - is de standaard SSD groot genoeg?

De installatiegroottes van games groeien met de komst van elke consolegeneratie. Nu bevestigd is dat de PS5 een SSD heeft met 825 GB opslaggeheugen, vragen wij ons af hoeveel ruimte de launchtitels zullen innemen, evenals toekomstige PS5-games.

Sony toont de installatiegroottes van enkele games al op de website van PlayStation. Gezien de opslag die vereist is voor de eerste twee launchtitels, zal je SSD waarschijnlijk eerder vol zitten dan je zou willen.

Op de pre-orderpagina voor Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition is onderaan een waarschuwing te zien dat de game "105 GB minimum" vereist. Veel van deze ruimte zal voor DLC bestemt zijn, aangezien op de pre-orderpagina van de base game "50 GB minimum" vermeldt staat.

Op de pagina van Demon's Souls staat ter vergelijking een minimum van 66 GB vermeldt. Aangezien deze game exclusief voor next-gen console is ontworpen, is het geen verrassing dat Demon's Souls iets groter is dan Miles Morales die ook op de PS4 verschijnt.

De installatiegroottes van andere PS5-games zijn voor nu nog niet bevestigd. Maar net als bij de zojuist genoemde games zullen deze minstens twintig procent van je basis SSD-geheugen in beslag nemen. Voornamelijk omdat een deel van die ruimte voor Sony's besturingssysteem wordt gebruikt.

Ter vergelijking zal bijna 200 GB van de 1TB SSD van de Xbox Series X worden gebruikte voor essentiële software. Als de PS5-software ook een redelijk gedeelte van de totale opslag in beslag neemt, zullen Miles Morales en Demon's Souls alleen al meer dan een kwart van de totale opslagruimte vullen (via Gamesradar).

Externe opslag en grootte PS4-ports

Op de pre-orderpagina van Miles Morales voor PS4 wordt een installatiegrootte van "minimaal 52 GB" genoemd. Dit is iets groter dan de next-gen versie. Het is mogelijk dat die extra ruimte benodigd is om de game op een oudere console te laten draaien.

Dit heeft betrekking op hoe groot PS4-titels zullen zijn als ze geporteerd worden naar de PS5. PlayStation Plus-gebruikers krijgen toegang tot achttien games bij de lancering van de nieuwe console. Als we er vanuit gaan dat de games ongeveer even groot zijn op de PS5, nemen deze games samen minstens 700 GB in beslag met een gemiddelde van 40 GB per game. De games zullen gebruik maken van de snellere laadtijden van de PS5.

Als we het hebben over de Grand Theft Auto V: Enhanced Edition, is het nog lang niet zeker hoe groot deze zal zijn. GTA V was 17 GB op de PS3 en 70 GB op de PS4. Nu de derde iteratie weer verbeteringen zal brengen, kunnen we enkel raden hoe groot het gamebestand dit keer wordt.

Dit alles leidt tot een voor de hand liggende conclusie. Eigenaren van de PS5 die meer dan een dozijn games op hun console willen spelen (voornamelijk next-gen games), zullen waarschijnlijk moeten investeren in uitbreidbaar geheugen.

Hoewel een HDD voor oudere games prima te gebruiken is, vereisen de nieuwere titels een NVMe PC-drive met PCIe 4.0 interface en overdrachtssnelheid van minstens 5,5 GB/s. Voor nu zijn deze niet verkrijgbaar, dus houdt het opslaggeheugen van je PS5 goed in de gaten.