Marvel's Spider-Man: PS4-spelers krijgen geen upgrade naar de remaster voor PS5

De berichtgeving van Sony over Spider-Man: Miles Morales is erg verwarrend. In eerste instantie waren fans en pers niet zeker of het ging om een DLC, een standalone of een sequel. De nieuwste verwarring gaat over de remaster van Marvel's Spider-Man, die zich in de Ultimate Edition van Spider-Man: Miles Morales voor de PS5 bevindt.

De PS4 game van Spider-Man wordt aangepast en verbeterd voor de PS5. De remastered versie zal alle drie DLC-hoofdstukken bevatten uit het The City That Never Sleeps-avontuur.

Hoewel het in eerste instantie onduidelijk was of PS4-spelers die al eigenaar zijn van Spider-Man de mogelijkheid zouden krijgen om te upgraden naar de remaster voor PS5, heeft Sony nu bevestigd is dat dit niet mogelijk is. Althans, niet direct.

Een web van verwarring

(Image credit: Insomniac Games)

In een statement (via Kotaku) verduidelijkt Sony dat Spider-Man Remastered niet beschikbaar wordt als standalone titel voor de PS5 en enkel te verkrijgen is door Spider-Man: Miles Morales Deluxe Edition aan te schaffen.



Eigenaars van Spider-Man op de PS4 hebben dus niet direct de mogelijkheid om te upgraden naar Spider-Man Remastered. In de tussentijd zullen eigenaars van de nog uit te komen Spider-Man: Miles Morales op PS4 wel de mogelijkheid krijgen om gratis up te graden naar de PS5-versie van de nieuwe game. Echter zal deze ook niet de Spider-Man Remastered versie bevatten. In plaats daarvan kunnen deze spelers een bedrag tussen de €15 en €20 extra betalen om de remaster te downloaden.

Begrijp je het nog? Je hebt dus Spider-Man: Miles Morales nodig om Spider-Man Remastered te kunnen spelen. Als je van een PS4-versie naar een PS5 versie wil of de standaard Miles Morales-game voor PS5 hebt, moet je extra betalen, terwijl eigenaars van de Miles Morales Ultimate Edition de remaster van vorig jaar er gratis bij krijgen. Niet onbelangrijk: je save-files van de originele Spider-Man zullen niet overgaan naar de remaster.