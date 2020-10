PS5 is niet backwards compatible met het engste spel op PS4

We weten van Sony dat een 'overweldigende hoeveelheid' PS4-games speelbaar zal zijn op de PS5 via backwards compatibility. Helaas is een van de spellen die uit de boot valt Silent Hills: PT, een van de grootste horrorspellen ooit, ondanks het feit dat het slechts een demo is.

Konami bevestigde bij GamesRadar dat Silent Hills: PT niet beschikbaar zal zijn op de PS Store, dus gebruikers 'zullen niet in staat zijn om de inhoud opnieuw te downloaden via de backwards compatibility-functie op de PS5.'

Deze ondersteuningspagina van Sony zegt dat je 'digitale games en opgeslagen data van een PS4-console naar een PS5 kan overzetten via Wi-Fi-dataoverdracht.' Het bericht van Konami suggereert echter dat dit proces enkel zal werken als het spel (of de demo) die je overzet een bestaande pagina heeft op de PS Store van de PS5.

Geniet van de beste PS5 deals voor de rest! We sturen je pre-order details en de beste PS5 deals van zodra ze beschikbaar zijn. Herinner me Stuur me details over andere relevante producten van Techradar en andere Future-merken. Stuur me details over andere relevante producten van derden. Geen spam, dat beloven we. Je kan opzeggen wanneer je maar wil en we zullen nooit je details zonder toestemming delen.

De PT-demo, gemaakt door Hideo Kojima en Guillermo del Toro en met Norman Reedus in de hoofdrol als anonieme protagonist, laat je door gangen van een spookhuis dwalen, waarbij je onthutsende geheimen ontrafelt terwijl je wordt achtervolgd door het angstaanjagende spook Lisa.

PT is in 2014 vrijgegeven en in 2015 van de PlayStation Store gehaald, dus enkel gamers die het toen hadden gedownload, konden het nog steeds spelen.

Het is teleurstellend, doch weinig verrassend dat Konami de demo van het PlayStation-netwerk wil houden, gezien het feit dat het spel werd geannuleerd en de beruchte ruzie tussen Sony en Kojima.

Nadat PT werd geannuleerd, verliet Kojima Konami en ging hij met del Toro en Reedus aan de slag met Death Stranding. Ook al gaven we Death Stranding vijf sterren in onze review, toch is het geen horrorspel en kon het de teleurstelling van veel gamers over de onopgeloste mysteries van PT niet verzachten.

Potentiële Konami-remakes

Konami heeft de voorbije jaren voor het grootste deel de ontwikkeling van traditionele videogames links laten liggen om zich te richten op het maken van pachinko-machines en desktop gaming PC's. Recente geruchten suggereren dat de klassieke spelreeksen van Konami terug kunnen komen naar de PS5 - gewoon niet PT.

Vorig jaar diende Konami een Canadees trademark in voor Silent Hill, waarmee het suggereert dat het bedrijf een remake zou kunnen maken van de originele spellen met next-gen-graphics voor de PS5, of een volledige reboot van de serie.

Ook waren er geruchten dat de originele Metal Gear Solid volledig zou worden herbouwd voor de PS5 en PC. Tegelijkertijd zouden HD remasters van Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ook exclusief naar de PS5 komen.

Zal Konami Silent Hill en MGS nieuw leven inblazen op de PS5? En nog belangrijker, zullen deze nieuwe games dezelfde gekke twists en dramatische, uitgebreide vertelstijl die we gewoon zijn van Kojima-games kunnen leveren? We zullen nog even op onze honger blijven zitten.