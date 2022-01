Pokémon Legends: Arceus-trailer geeft je 360 gradenzicht op Hisui-regio

Er is een nieuwe trailer opgedoken voor Pokémon Legends: Arceus die ons een geweldige blik geeft op de historische Hisui-regio waar het spel plaatsvindt.

Deze video werd op YouTube geplaatst door het officiële Pokémon-account. We krijgen een 360 graden-zicht waarbij we zelf de controle kunnen nemen over de camera voor een first-person zicht op de in-game wereld. In de twee minuten durende video reis je over land, water en in de lucht met behulp van drie Hisuian-evoluties: Wyrdeer, Braviary en Basculegion.

Het is niet mogelijk om de route van de Pokémon te bepalen, maar je kan wel helemaal rondom je kijken. Neem hieronder zelf een kijkje.

Het voelt aan als een trailer die zodanig veel bevat dat je hem wil blijven verkennen. Zodra je de camera draait, krijg je enkele wilde Pokémon te zien die je in de Hisui-regio tegen kan komen.

Zo te zien geeft de trailer ons slechts een kijk op één onderdeel van Hisui. Het Pokémon Company gaf eerder al aan dat het geen volledig open wereld zal zijn, maar dat alles onderverdeeld zal zijn in "verscheidene open gebieden" waar spelers naartoe kunnen reizen vanuit de basis in Jubilife Village.

Zoals de website van het spel zelf aankaart, "stijgt Mount Coronet op vanuit het midden van de Hisui-regio" en wordt het "omsingeld door gebieden met hun eigen omgevingen. Elk gebied is rijk aan zijn eigen natuurlijke kenmerken en herbergt verschillende Pokémon-ecosystemen". Wat we in de trailer kunnen zien, lijkt vrij uniform. We mogen dus meer verwachten bij de lancering van het spel.

Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari exclusief voor de Nintendo Switch.

Analyse: misschien toch niet de beste kijk op de wereld?

Met de introductie van Wild Areas in Pokémon Sword en Shield begon de spelreeks zijn focus te verschuiven naar het zelf verkennen van gebieden. Pokémon Legends: Arceus lijkt dat concept nu nog verder uit te werken. Deze interactieve trailer is alvast een effectieve manier om iedereen al een voorproefje te geven van de te ontdekken gebieden.

We gaven eerder al aan dat dit waarschijnlijk de beste kijk op de Hisui-regio is tot nu toe, maar dat is misschien al niet meer het geval. Recent zijn er een hele reeks leaks opgedoken rond het spel.

Een week voor de release van het spel lijkt het alsof sommige fans reeds met het spel aan de slag konden. Dit resulteert dus in een stroom aan screenshots, gameplay-beelden en andere informatie op het internet.

Deze trailer zal een van de laatste zijn alvorens het spel uitkomt. Als je de regio zelf graag wilt ontdekken, dan raden we je aan om de komende dagen zoveel mogelijk spoilers te vermijden.