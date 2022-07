PlayStation gaat je belonen voor het spelen van games

Sony brengt een nieuw loyaliteitsprogramma uit genaamd PlayStation Stars. Deze gaat spelers belonen voor het spenderen van hun tijd op de consoles.

Het programma lanceert later dit jaar voor PS4- en PS5-gebruikers. Het gratis programma laat je verschillende beloningen verdienen voor het halen van verschillende ''campagnes''. Sony legt in een blogpost (opens in new tab) uit dat deze vrij gevarieerd zijn.

Maandelijkse 'Check In'-campagnes vragen enkel dat je een game op je PlayStation speelt, terwijl andere taken kunnen bestaan uit het halen van specifieke trofeeën of zelfs de eerste speler in jouw tijdzone zijn die van een specifieke game platina behaalt.

Behaal je deze campagnes krijg je loyaliteitspunten, die je kunt inwisselen voor verschillende goodies. Zo kun je deze inwisselen voor PlayStation Store-tegoed, om games en items aan te schaffen. PS Plus-abonnees krijgen automatisch extra loyaliteitspunten, wat je moet overtuigen om de vernieuwde abonnementsdienst van Sony te nemen.

Spelers kunnen ook 'digitale verzamelitems' verdienen, welke Sony beschrijft als ''digitale representatie van de dingen die PlayStation-fans aantrekt, zoals beeldjes van geliefde en iconische karakters en andere vormen van entertainment, maar ook gekoesterde apparaten die voortbouwen op Sony's geschiedenis van innovatie".

Het bedrijf zegt verder dat ''er altijd een nieuwe verzamelitem, een zeer zeldzaam verzamelitem en of iets verrassends te verdienen valt.''

In een interview met de Washington Post (opens in new tab) vulde Sony's vicepresident voor netwerk-adverteren en merchandise Grace Chen wel aan dat de verzamelitems geen NFTS zijn en dat het bedrijf geen gebruik maakt van blockchain-technologie.

Waar is het addertje onder het gras?

(Image credit: Sony)

Iedereen (en vooral wij Nederlanders) houden van gratis items. PlayStation Stars klinkt dus ook als een perfect loyaliteitsprogramma: eentje boordevol goodies die je kunt verdienen door vrijwel niks extra's te doen. Toch is er een boel wat Sony nog moet toelichten.

Alhoewel het vooruitzicht om PS Store-tegoed te verdienen door games te spelen aanlokkelijk klinkt, moet je niet verwachten dat Sony gul is met de beloningen. Het aantal loyaliteitspunten die nodig zijn om een volledige game te te verdienen, waardoor het dus onaantrekkelijk is om voor een game het volledige puntenaantal te sparen.

Chen zegt ook dat ''punten op elke manier ingewisseld kunnen worden zoals mogelijk PSN-tegoed en geselecteerde PlayStation Store-producten''. Het klinkt alsof de beschikbare producten steeds wisselen. Je moet dus misschien even wachten totdat er iets is dat je graag wilt hebben. We verwachten dat de punten ook een houdbaarheidsdatum hebben, zodat je ze op tijd moet spenderen.

PlayStation Stars lijkt veel op Microsoft Rewards, een ander loyaliteitsprogramma dat gebruikers gratis spullen laat verdienen voor het gebruiken van hun Xbox Series X en S-consoles en Microsoft-apps. We verwachten dat de functie hetzelfde is: leuk om te hebben, maar niet baanbrekend.