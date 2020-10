Eerste smartwatch van Oppo wordt 6 maart onthuld

De langverwachte Oppo Watch smartwatch is officieel bevestigd én heeft meteen een verschijningsdatum gekregen. Hij zal samen met de Oppo Find X2 smartphone onthuld worden op 6 maart.

De informatie komt rechtstreeks van Oppo zelf in de vorm van een tweet:

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoygMarch 2, 2020

Naast de aankondiging van de lanceringsdatum en -tijd gaf de tweet van Oppo ons ook onze eerste officiële blik op de Oppo Watch. Dat beeld matcht bovendien, met de geruchten die we over het apparaat hebben gehoord.

Op de afbeeldingen lijkt het horloge aflopende randen te hebben, net als de 'watervalranden' van de Oppo Find X en, vermoedelijk, de Oppo Find X2.

De Oppo Watch lijkt ook twee knoppen te hebben aan de rechterkant van het display, de bovenste is ook iets groter dan de onderste. Het is niet duidelijk of hij alleen touch-navigatie zal gebruiken: er is geen draaiende kroon, zoals bij de Apple Watch 5, en we kunnen nog niet zien of hij een nieuw snufje heeft zoals de digitale wijzerplaat van de Samsung Galaxy Watch Active 2.

Zal de Oppo Watch goed genoeg zijn voor onze toplijst met de beste smartwatches?

Heel wat leaks

Er waren al wat renders en foto's van de Oppo Watch uitgelekt die overeenkomen met het uiteindelijke ontwerp dat we zien in Oppo's tweet. Dat is geruststellend, want nu hebben we al een idee van de functies (en het besturingssysteem) van de smartwatch.

Een gelekte afbeelding die op Weibo verscheen, onthulde bijvoorbeeld een foto van het besturingssysteem van de Oppo Watch:

(Image credit: Weibo)

Dat zou Wear OS kunnen zijn, hoewel het afwijkende design van de UI betekent dat er een softwareschil van Oppo bovenop is geplaatst. Het besturingssysteem zou ook volledig door Oppo gemaakt kunnen zijn, waardoor Oppo niet afhankelijk zou zijn van Google voor updates of andere diensten.