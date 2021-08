OnePlus 9T: teaser bevestigt mogelijk nieuwe smartphone

Terwijl iedereen druk in weer was met Samsung Unpacked bracht OnePlus een kleine teaser van een smartphone waar we niet zeker van waren dat hij op de planning stond. Daarmee suggereert het bedrijf dat de OnePlus 9T dit jaar mogelijk nog verschijnt.

OnePlus tweette een kunstzinnige afbeelding van een OnePlus 9 in wat theebladeren. Het opschrift, in typische OnePlus-stijl, luidt: "Lees er niet teveel in."

The #OnePlus9 in tea. Don't read too much into it. pic.twitter.com/hopsJTV8quAugust 11, 2021 See more

Dit zou doorgaans geen grote verrassing zijn. OnePlus onthult rond september of oktober vaak een T-versie van het vlaggenschip van dat jaar, dus het is wel tijd voor een teaser van een OnePlus 9T. Dit bericht spreekt wel eerdere informatie tegen die stelt dat de 9T voor dit jaar geannuleerd was.

Geannuleerd?

De OnePlus 9T zou niet de eerste smartphone zijn die in 2021 wordt geannuleerd. Samsung bevestigde eerder al dat de Samsung Note 21 dit jaar niet zou verschijnen. We kregen daar geen exacte reden voor, maar de CEO van Samsung, DJ Koh, zei eerder al dat het "lastig zou zijn om twee vlaggenschepen te onthullen in een jaar, dus dat het moeilijk zou zijn om een Note vrij te geven in de tweede helft". Daarmee suggereert hij dat de markt te verzadigd zou zijn met andere vlaggenschepen van Samsung.

Daarnaast is er ook nog de impact van het globale chiptekort op de techfabrikanten. Dit zorgde vorig jaar voor vertragingen bij de Google Pixel 4a en een deel van de iPhone 12-reeks. Volgens geruchten zou het ook de release van de Samsung Galaxy S21 FE hebben verschoven.

Hoe dan ook is de OnePlus 9T zeker nog welkom dit jaar. Natuurlijk vragen we ons wel af hoe hij onthaald zal worden, gezien de recente lancering van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de aankomende Google Pixel 6 met zijn eigen Tensor-chipset.