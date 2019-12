OnePlus 7T geplaagd door 'kleurrijke schermwaas'

Het jaar 2019 ligt bijna achter ons, en wij staan alweer te popelen om de tech van 2020 te verwelkomen, en in het bijzonder natuurlijk mobiele telefoons. Het MWC 2020 in Barcelona komt stukje bij beetje binnen handbereik, waardoor we al het nodige weten over de te verschijnen smartphones. Ook OnePlus is aanwezig in februari in Barcelona.

In 2019 heeft OnePlus echter verre van stilgezeten. In plaats van twee toestellen bracht het er maar liefst vier uit: de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro beten het spits af, en enkele maanden later verschenen de licht verbeterde versies. De nieuwe versies staan bekend als de OnePlus 7T en 7T Pro. Bij eerstgenoemde T-versie komt nu wel een heel vervelend probleem naar boven drijven.

OnePlus 7T schermwaas

De community van OnePlus is vrij actief op diverse fora, waaronder die van OnePlus zelf. Er komen steeds meer klachten (via Tweakers) van OnePlus 7T gebruikers over het display van de toptelefoon. Er zou bij tal van exemplaren sprake zijn van een groene of rode waas. Deze waas is vooral zichtbaar wanneer de helderheid erg laag staat ingesteld.

Het lijkt niet zozeer uit te maken hoe oud de OnePlus 7T exact is; zowel oude als nieuwere toestellen lijken last te hebben van dit probleem, zo laten gebruikers weten in een poll. Het probleem doet zich gek genoeg niet voor bij de andere OnePlus 7-telefoons die dit jaar uitgebracht zijn. Dat is vreemd, aangezien de telefoons vrij veel apparatuur delen.

Diverse gebruikers hebben hun probleem al zelf gemeld aan OnePlus, waarna ze een nieuw exemplaar toegestuurd gekregen. Helaas blijkt er ook bij de vervangende exemplaren af en toe sprake van hetzelfde probleem.

Probleem met OLED?

Helemaal nieuw zijn dit soort problemen niet met OLED-panelen. Vooral na verloop van tijd kan het voorkomen dat er scherm burn ins optreden, waardoor bijvoorbeeld een afdruk van het homescherm permanent licht te zien is over het hele display.

In een inmiddels verwijderd topic op het OnePlus-forum meldde een medewerker dat het verschijnsel vrij normaal is bij OLED-schermen en er dus geen sprake is van een defect.

De schermen zijn afkomstig van Realme, een smartphonefabrikant dat zelf ook toestellen uitrust met hetzelfde OLED-paneel. Zo zou de Realme X2 Pro over eenzelfde probleem moeten beschikken. Of dat het geval is, durven we momenteel nog niet te zeggen.