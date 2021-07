'Nvidia RTX 4000 Lovelace GPU's zijn klaar en verschijnen eind 2022'

Nvidia is volop bezig met de ontwikkeling van zijn volgende generatie grafische kaarten, wat waarschijnlijk de RTX 4000-reeks wordt. Volgens de huidige geruchten zijn deze grafische kaarten nu gefinaliseerd en krijgen ze de codenaam 'Lovelace'.

Deze informatie is afkomstig van leaker Greymon op Twitter. Hij stelt dat de GPU's door TSMC worden gebouwd op 5 nanometer. In een daaropvolgende tweet verklaart hij dat de Lovelace-producten op ofwel het gewone 5 nanometer-proces van TSMC worden gemaakt, of dat ze mogelijk op 'N5P' verschijnen (wat een verbeterde 5 nanometer is met sterkere prestaties).

Greymon is nog niet zeker welke van de twee Nvidia zal gebruiken. Net als bij alle andere geruchten bestaat de kans dat de informatie niet correct is, dus neem alles met een korreltje zout.

Volgens VideoCardz is er tevens wat onduidelijkheid of Nvidia zijn next-gen grafische kaarten aan zal passen als reactie op RDNA 3 van AMD.

Ada Lovelace is definitely the next generation gaming card, as the entire project plan has been finalized and will not change.July 24, 2021 See more

Andere aanpak?

De bekende leaker Kopite7kimi suggereert dat Nvidia kan overstappen van Lovelace naar Hopper GPU's, of respectievelijk van AD102 naar GH202, afhankelijk hoe de MCM-architectuur van AMD eruit zal zien (volgens de geruchten zullen ze gebruikmaken van RDNA 3-producten). MCM, oftewel multi-chip module, werkt met verschillende kleinere chips in tegenstelling tot één grote centrale chip.

Nvidia zou zelf ook voor MCM kunnen kiezen, afhankelijk van hoe krachtig de RDNA 3 GPU's worden. De geruchten rond de specificaties zijn voorlopig nog echt voorbarig, maar Kopite7kimi opperde al wel dat de vlaggenschip RTX 4000 GPU met 144 streaming multi-processoren komt met maximaal 18.432 CUDA-cores.

Greymon is ervan overtuigd dat Lovelace de volgende reeks van grafische kaarten wordt. Hij tweette dat ze ten vroegste aan het einde van 2022 verschijnen, en dat er zelfs een mogelijkheid bestaat dat dit het begin van 2023 wordt.

Analyse

Zoals we reeds aanhaalden, is het nog vrij vroeg om uitspraken te doen. Geruchten die (té) vroeg verschijnen, hoeven niet altijd correct te zijn. De plannen van Nvidia kunnen nog steeds wijzigen, ook al stelt Greymon dat de RTX 4000-reeks nu is afgewerkt.

Als Nividia deze kaarten met TSMC produceert op ofwel 5 nanometer of verbeterde 5 nanometer, zou dat een heuse sprong betekenen, zeker als het bedrijf voor de laatste optie kiest. De prestatieverbeteringen kunnen vrij indrukwekkend worden. Het zou tevens verstandig zijn van Nvidia om nu alles uit de kast te halen. Als RDNA 3 van AMD, dat in theorie ook op het einde van 2022 verschijnt, doet wat het belooft, wordt zijn meest low-end next-gen GPU even goed als de meest krachtige RDNA 2-kaart die er nu is (wat nu onder meer is weggelegd voor de RX 6900 XT).

Daar komt dan nog eens bij dat Intel ook stappen wil zetten in de wereld van GPU's met zijn eigen high-end kaart. Die kan tegen het einde van dit jaar of het begin van 2022 misschien al verschijnen. Het is dus weinig verwonderlijk dat Nvidia hard terugvecht om zijn dominantie te behouden.