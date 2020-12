AMD RX 6900 XT is mogelijk kampioen in overklokken

De AMD Radeon RX 6900 XT, het grafische Big Navi-vlaggenschip dat begin december verschijnt, heeft een hogere maximale kloksnelheid dan de RX 6800 XT.

De welbekende leaker Patrick Schur heeft wat rondgesnuffeld in de BIOS van een 6900 XT referentiekaart en kwam erachter dat de maximale kloksnelheid op 3GHz is vastgesteld, wat 200MHz boven de 2,8GHz van de RX 6800 XT ligt.

The RX 6800 XT is limited to 2800 MHz... but not the RX 6900 XT. 😈 pic.twitter.com/mw0udx9rqpNovember 29, 2020

Ervan uitgaande dat deze informatie klopt, zal deze Big Navi iets beter in staat zijn om alles uit de grafische kaart te halen. Dat zal goed nieuws zijn voor serieuze overklokkers. De RX 6800 XT is al geklokt op de limiet van 2.8GHz door middel van koeling op basis van vloeibare stikstof. Het zette een nieuw record voor 3DMark Fire Strike. Met luchtkoeling (de standaard ventilators van de grafische kaart) werd de GPU tot 2.65GHz gedreven, wat nogal een prestatie is. Enthousiaste overklokkers zullen in theorie dus waarschijnlijk meer kracht vinden in de 6900 XT.

Grootste Big Navi

AMD's RX 6900 XT verhoogt de specificaties tot 80 CU's in vergelijking met de 72 CU's van de 6800 XT. De standaard klokwaardes blijven echter hetzelfde bij AMD's referentiekaarten. Dus de toename van de CU's is waar de prestatieverbeteringen van de 6900 XT voornamelijk vandaan komen.

Het is echter nog maar de vraag of je aan een Big Navi-kaart kunt komen, vanwege eerdere voorraadproblemen. De geruchtenmolen heeft eerder aangegeven dat de voorraadproblemen van AMD in december zouden kunnen verminderen, maar de laatste speculatie die we hebben gehoord, druist hier tegenin en suggereert dat we tot ver in 2021 geen noemenswaardige voorraadniveaus van RX 6000-kaarten gaan zien.