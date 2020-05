Microsoft onthult nieuwe Surface Go 2 en Surface Book 3

Fans van de Microsoft Surface-producten hebben eindelijk gekregen waar ze al een tijdje op aan het wachten waren. Dan hebben we het niet alleen over de langverwachte Surface Book 3 laptop, maar ook over de nieuwe compacte Surface Go 2. Beide toestellen treden in de voetstappen van hun voorgangers en zijn voornamelijk voorzien van interne hardware-upgrades die de algemene prestaties en snelheid verbeteren.

Microsoft Surface Book 3

(Image credit: Microsoft)

Qua design zijn er in feite geen wijzigingen doorgevoerd. We blijven dus achter met dezelfde aansluitingen en ook zonder aansluiting met Thunderbolt-ondersteuning.

Onder de motorkap zien we wel welkome updates. De Surface Book 3 kan uitgerust worden met verschillende 10e generatie Intel Core-processoren en enkele GPU's van Nvidia. Je kan hier maximaal een Nvidia GeForce GTX 1600Ti kiezen. De krachtigere RTX GPU's zijn geen optie, waardoor gamers geen toegang hebben tot het bekende ray-tracing.

Professionals hebben daarentegen toegang tot de Nvidia Quadro RTX 3000 GPU, maar Microsoft vermeldt hier uitdrukkelijk dat die GPU niet beschikbaar is voor de consumentenmarkt.

Qua RAM kan je maximaal kiezen voor 32GB en de interne SSD-opslag kan je verhogen tot een maximum van 2TB.

Exacte prijzen en configuraties voor de Benelux hebben we momenteel niet. We weten wel dat de Surface Book 3 een vanafprijs van 1.799 euro krijgt en verkrijgbaar is vanaf 5 juni.

Surface Go 2

(Image credit: Microsoft)

Bij de Surface Go 2 zien we hetzelfde verhaal als bij de Surface Book 3: we krijgen voornamelijk upgrades onder de motorkap. Die upgrades zien hier erg welkom, aangezien de hardware van de originele Surface Go uit 2018 erg verouderd is. Dat is hier een groter probleem dan bij de Surface Book 2, aangezien deze compacte Surface Go nooit een krachtpatser is geweest.

Het display is nu iets groter (10,5 inch) en deze keer zijn er dubbele microfoons aanwezig zodat videogesprekken probleemloos verlopen. Ook is de bekende Surface Pen weer van de partij.

Onder de motorkap zien we nu 8e generatie Intel Core m-processoren en maximaal 8GB RAM. Het instapmodel heeft wel nog steeds een Intel Pentium Gold processor en een magere 4GB RAM. Qua interne opslag heb je de keuze tussen 64GB en 128GB.

Ook hier weten we nog geen exacte prijzen voor de verschillende configuraties. We weten wel dat de Surface Go 2 een vanafprijs heeft van 459 euro en al vanaf 12 mei in de digitale winkelrekken ligt.