Nieuwe MacBook Air laptops kunnen deze week nog verschijnen

Hoewel het coronavirus invloed heeft op de fysieke Apple Stores, gaat de productiecyclus in de fabrieken gewoon verder. Het lijkt er zelfs op dat we deze week nog een upgrade van de MacBook Air gaan zien.

Deze info is afkomstig van een anonieme bron bij MacRumors, een bron die het vaker bij het rechte eind heeft gehad. De kans dat de nieuwe laptops eraan komen is dus redelijk groot.

Apple-analisten verwachten eveneens vernieuwde MacBook-laptops in de loop van 2020. Die zouden uitgerust zijn met processoren die Apple zelf ontwikkelt in de plaats van de huidige Intel-processoren.

Apple werkt mogelijk aan een nieuwe Touch Bar

Misschien zien we binnenkort ook de iPhone 9

Er wordt ook gespeculeerd dat de kleinere MacBook Pro en MacBook Air een kleine update krijgen voor de introductie van de nieuwe processoren. Die update werd voorspeld in het tweede kwartaal van 2020, dat begint in april, en zou bestaan uit de vervanging van het problematische Butterfly-toetsenbord zoals op de 16-inch MacBook Pro.

Hou je portemonnee bij de hand

Als de bron van de MacRumors correct is, kan Apple deze week de MacBook Air vernieuwen en dan in april beginnen met de verkoop van de laptops. Of de uitbraak van het coronavirus de productie zal beïnvloeden, is nog niet zeker.

Het meest recente ontwerp en de specificaties van de MacBook Air werden eind 2018 gelanceerd, met een kleine update in juli 2019. Een andere update zou inderdaad snel zijn, maar is niet geheel onlogisch.

Helaas vertelt de anonieme tipgever achter dit nieuwe gerucht ons niet wat we kunnen verwachten van de vernieuwde MacBook Air-laptops, behalve een beter toetsenbord.

Als we de geruchten mogen geloven, had Apple in maart een evenement gepland om een vervolg op de iPhone SE en een aantal nieuwe iPad Pro's te lanceren, voordat het coronavirus langskwam. De kans bestaat dat de nieuwe MacBook Air ook op dat event getoond zou worden.