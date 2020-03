Apple MacBook Pro krijgt misschien een nieuwe Touch Bar

Apple zou bezig zijn met een upgrade voor de Touch Bar op de MacBook Pro modellen, dus het is in staat om gebaren in de lucht die gemaakt worden door de vingers van de gebruiker te detecteren.

Dit kan op elke snelheid, zo blijkt uit een patent (die aangevraagd is bij de US Patent & Trademark Office, dat werd gespot door Patently Apple), het idee is om een detectiestrip te implementeren in de Touch Bar - waar ze mogelijk optische sensorelementen in verwerken, die in staat is om vingers te detecteren die erboven zweven.

Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om gebaren in de lucht te maken zoals al werd gezegd, en verschillende functies kunnen geactiveerd worden gebaseerd op waar de vingers zijn en waar ze naartoe bewegen.

De detectiestrip kan verwerkt zijn in de Touch Bar, of er kan een tweevoudige strip zijn, een in de bar, en een in het scherm van de laptop (vermoedelijk om te helpen met de nauwkeurigheid).

Een andere mogelijkheid is dat de detectiestrip op een gebogen rand zit, bovenop de scharnieren van de laptop (net onderaan het display), met de rand die mogelijk kan kantelen.

Midas touch

Het zou zeker een interessante richting zijn die Apple op kan gaan, en het kan de functionaliteit van de Touch Bar aanzienlijk verbeteren en het aantal taken dat het kan faciliteren (belangrijk is wel dat het nog steeds mogelijk is om hem aan te raken, om verschillende functies te activeren).

Zoals altijd betekent het bestaan van het patent, niet meer dan het feit dat Apple het concept aan het onderzoeken is, dus het komt misschien helemaal niet tot een echt product.

Dat gezegd hebbende, is dit verre van de eerste keer dat een patent voor een soortgelijke gebarenfunctie is aangevraagd door Apple, dus het lijkt wellicht een van de meest waarschijnlijke ideeën om voorbij de tekentafel voor onderzoek en ontwikkeling te komen.

Grote veranderingen zitten zeker in de pijplijn voor Apple's laptop volgens de geruchtenstroom, inclusief het dumpen van Intel processors voor Apple's eigen CPU voor sommige modellen, en die bijzondere verandering kan later dit jaar komen.