'Apple over-ear koptelefoon gespot in webshop'

Het is niet voor het eerst dat er geruchten rondgaan op het internet dat Apple bezig is met een over-ear koptelefoon. In de inventarislijst van de Amerikaanse webshop is mogelijk het bestaan van dit apparaat bevestigd, evenals de peperdure prijs die Apple eraan koppelt.

YouTuber Jon Prosser heeft op Twitter een afbeelding geplaatst met daarin informatie over een 'Apple AIrPods (X Generation). In hoeverre dit de echte naam van de over-ear headset is, durven we geen zekerheid over te geven.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔 Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47February 22, 2020

Het product in de afbeeldingen kost 399 dollar. Mocht het artikel in Europa verschijnen, dan zullen daar waarschijnlijk nog een paar tientjes bovenop komen vanwege de btw en invoerkosten. Mochten dit de eerder opgedoken Apple StudioPods zijn, dan wordt met de prijsstelling duidelijk dat Apple met deze koptelefoon het high-end segment wil betreden. Apparaten als de Sony WH-1000XM3 zijn namelijk een stuk minder duur op het moment van schrijven.

Posser speculeert verder over de verschillende kleuropties waar het apparaat in gaat verschijnen. Er zijn naar verluidt drie verschillende productcodes in omloop, allen geprijsd op 399 dollar. Tot dusver zijn EarPods, AirPods, en AirPods Pro enkel in het wit verkrijgbaar. Beats daarentegen, wat in beheer van Apple is, verkoopt artikelen echter in tal van verschillende kleuropties.

Release in maart?

Zowel Apple als Target laten zich niet uit of het product echt gaat verschijnen. Het verwachte product komt wel overeen met het gerucht dat Apple in de eerste helft van 2020 een draadloze headset zou lanceren.

Volgens alom gerespecteerde analist Ming-Chi Kuo, die ook de release van de verbeterde AirPods en de nieuwe AirPods Pro in 2019 voorspelde, zal de nieuwe koptelefoon samen uitgebracht worden met tal van andere Apple-producten.

AppleInsider claimt dat het met meerdere werknemers van Target heeft gesproken over het gelekte artikel. Hoewel ze niet meer informatie konden geven over de herkomst van de afbeelding, meldden ze wel dat placeholders voor nieuwe producten standaard zijn. De prijs klopt dan al vaak, maar de productnaam nog niet.

Producten met een placeholder worden doorgaans binnen één maand verscheept, en soms al na een week in het systeem te hebben gestaan.

Voor nu nemen we alles nog met een korrel zout, aangezien Apple zelf ook niets los wil laten over het bestaan van deze over-ear koptelefoon. Houd TechRadar in de gaten voor het laatste nieuws rondom de te verschijnen headset.