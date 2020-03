Apple wijzigt hygiëne-instructies voor de iPhone

Hoewel de techgigant voorheen nog adviseerde om geen desinfectiemiddelen te gebruiken op zijn apparaten, heeft Apple nu zijn website bijgewerkt met instructies om dit juist wel te doen. Alles om de verspreiding van het coronavirus te vermijden.

En ja, als er iets vies is dan is het natuurlijk wel je smartphone. Helemaal geen gek idee van Apple dus, om je toestel wat vaker schoon te maken.

Voor deze update was het bedrijf uit Cupertino fel tegen het gebruik van een chemisch goedje om hun producten te desinfecteren, dit vanwege de potentiële degradatie van de vetafstotende coating die erop zit. Een beschermende laag, die gebruikt wordt op touchscreen toestellen als de iPhone en iPad om vingerafdrukken en vegen te vermijden.

"Met een doekje met 70 procent isopropyl alcohol of Clorox Disinfectie Wipes, mag je voorzichtig het oppervlak van je iPhone schoonvegen," zo is er op de website te lezen. Gebruik geen bleekmiddel. Vermijd vocht in de openingen en dompel je iPhone niet onder in een reinigingsmiddel."

Het is duidelijk dat niks aan de toestellen zelf is veranderd, om deze nieuwe informatie te rechtvaardigen, dus het is een teken dat Apple de urgentie aan desinfectie serieus genoeg neemt om zijn advies te wijzigen.

De instructies zijn nogal specifiek wat betreft wat je kunt gebruiken, en wat je absoluut niet mag gebruiken. En afhankelijk van welk model iPhone, iPad, display of Mac je hebt, verschilt dit.

Echter in de meeste gevallen moet je eerst de kabels van je apparaat loskoppelen, het uitzetten en een "zachte licht vochtige, pluisvrije doek gebruiken, bijvoorbeeld een doek speciaal voor een lens", om het af te vegen. Dit verwijst naar een microvezel doek, aangezien deze niet snel je krassen achterlaten op je scherm.

Wat betreft de meest recente reeks, de iPhone 11 handsets, kun je, vanwege hun superieure waterbestendigheid, dezelfde soort doek gebruiken. Dompel hem even onder in warm water met een beetje sop, voor het wat hardnekkige vuil.

Als je niet zeker weet wat je precies moet gebruiken voor je Apple-product, kijk dan even op de website en kies je toestel uit het menu om de relevante instructies te bekijken.