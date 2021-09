'Nieuwe iPad Pro en drie nieuwe Apple Watches verschijnen in 2022'

Als je de lancering van de iPhone 13 wat teleurstellend vond vanwege het gebrek aan grote upgrades voor zowel de smartphone als de nieuwe iPad van Apple, lijkt het erop dat 2022 een geweldig jaar wordt voor Apple-fans.

Dit nieuws is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. In de wekelijkse nieuwsbrief Power On is te lezen: "2022 wordt zeker een sterkere vertoning".

Volgens Gurman zien we volgend jaar een nieuwe iPad Pro en drie nieuwe Apple Watches. Daarnaast krijgen de AirPods Pro naar verluidt een vernieuwing, komen er verbeterde Macs aan en zal de nieuwe iPhone daadwerkelijk aanvoelen als een upgrade.

Dit suggereert dat 2021 slechts een jaar van opvulling was voor Apple. Als je een nieuw Apple-product wil kopen, loont het wellicht om nog een jaar te wachten.

Analyse: welke nieuwe Apple-producten verschijnen er?

Het is belangrijk om te weten dat Gurmans lijst van aankomende Apple-producten in 2022 niet gebonden zijn aan een bepaald evenement. Ze zullen niet allemaal op hetzelfde moment onthuld worden, maar eerder verspreid door het jaar. Waarschijnlijk zien we de iPad Pro in de eerste helft van het jaar, terwijl de Apple Watches pas later verschijnen (rond september).

Na de release van de iPad Pro (2021) en zelfs iPad Pro (2020) zijn fans al een tijdje enthousiast over de komst van de iPad Pro (2022). Dat komt omdat deze slate volgens analisten een gigantische sprong in specs is ten opzichte van de voorgangers.

De high-end tablet zal naar verluidt over een OLED-scherm beschikken en een groter formaat hebben dan zijn voorgangers. MagSafe-ondersteuning en draadloos opladen zou tot de mogelijkheden behoren. Dit zijn nog zeer vroege geruchten, dus neem ze vooralsnog niet al te serieus.

Dan zijn er nog drie Apple Watches. De Apple Watch 8 zal ongetwijfeld in dit rijtje staan. Het is mogelijk dat de Apple Watch SE 2 ook van de partij is. Hoe zit het dan met de laatste? Een échte budget smartwatch? Een Fitbit-concurrent op het gebied van fitness? Een Pro-versie van de Series 8? Voorlopig kunnen we enkel speculeren.