Nieuwe gelekte beelden Samsung Galaxy Watch 5 tonen vijf verschillende kleuren

We hebben al veel gehoord over de Samsung Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro, en nu kunnen we ook eindelijk naar een aantal gelekte renders kijken.

De gelekte beelden, dankzij 91mobiles (opens in new tab), tonen de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro en in totaal vijf verschillende kleuren. De foto’s komen overeen met de afbeeldingen die we eerder hebben gezien, maar iets duidelijker. De ontwerpen zijn maar weinig veranderd ten opzichte van hun voorgangers, maar het design is hier en daar verfijnd.

We weten het 100 procent zeker op 10 augustus tijdens het Samsung Unfold your World-evenement, waar ook de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 worden onthuld.

Kleuren en batterij

Het lijkt erop dat het Pro-model in ieder geval in het zwart en grijs verschijnt, en de standaardmodellen de kleuren zwart, rosé goud en wat lijkt op Bora Purple (opens in new tab), de nieuwe kleur van de Samsung Galaxy S22, krijgen.

De laatste geruchten die we over de wearables hoorden was dat de prijzen min of meer hetzelfde blijven. Het Pro-model (eerder het Classic-model) krijgt naar verluidt een grote boost op het gebied van de batterijduur.

Deze beelden bevestigen ook het gerucht dat de Samsung Galaxy Watch 5 Pro geen roterende rand krijgt. Veel consumenten, inclusief ons, vonden deze rand erg fijn om de smartwatch mee te bedienen, maar helaas.

Analyse: dit verwachten we op 10 augustus

Samsung gaat waarschijnlijk helemaal los op 10 augustus. De techgigant heeft al bevestigd dat er een productlancering plaats zal vinden op die dag, en we hebben al de nodige hints opgevangen.

Waar Samsung nog niks bekend heeft gemaakt, hebben de recente geruchten de gaten gevuld. Denk aan de nieuwe gelekte renders van de Galaxy Z Fold 4, of de informatie over de Flip 4.

Het lijkt erop dat we op zijn minst de Samsung Galaxy Z Fold 4, de Samsung Galaxy Z Flip 4, de Samsung Galaxy Watch 5, de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, en de Samsung Galaxy Buds 2 Pro gaan krijgen.



Dat is een behoorlijke lijst aan producten, en dat gaat zeker de aandacht trekken van Apple, Google en andere concurrenten.