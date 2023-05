Motorola Razr 2023 kan volledige apps met toetsenbord draaien op coverscherm

We hebben meer lekken van de aankomende Motorola Razr 2023 gespot. Het lijkt erop dat het kleinere scherm aan de buitenkant in staat zal zijn om volledige apps te draaien, inclusief een toetsenbord.

Dit komt van de bekende leaker Evan Blass (via 9to5Google), die een hoop afbeeldingen en video's van de vouwbare telefoon heeft geplaatst in aanloop naar de officiële lancering. We zien apps en games die op het coverscherm draaien en een toetsenbord dat tevoorschijn komt.

We zien verder iets dat lijkt op Google Maps, evenals TikTok. Een van de video's toont een gebruiker die op het toetsenbord typt om te reageren op een contact in een chat.

Image 1 of 3 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Evan Blass)

Op de cover

Deze foto's en video's lijken erg op officieel promotiemateriaal ontworpen door Motorola, dus we zullen deze beelden waarschijnlijk zien wanneer de telefoon wordt onthuld. Dat gebeurt volgens de geruchten rond augustus, een jaar na de Razr 2022.

Dit soort volledige app-ondersteuning op het coverscherm is welkom. De Motorola Razr 2022 kan in theorie al elke app draaien op het coverscherm, maar in de praktijk loopt dat vaker fout dan goed. Aangezien Motorola nu zelf deze feature in de kijker wil zetten, hopen we dat het meer apps heeft geoptimaliseerd hiervoor. De enige concurrent van Motorola Razr in de Benelux is de Samsung Galaxy Z Flip 4 en die heeft een kleiner coverscherm met minder mogelijkheden. Motorola kan bijgevolg een enorm groot voordeel in handen hebben.

Op basis van de geruchten en lekken klinkt het alsof deze nieuwe versie van de Motorola Razr een grote upgrade wordt ten opzichte van zijn voorganger. We hebben dit grotere coverscherm daarnaast al eerder gezien, dus we beginnen stilaan te geloven dat het er echt zal zijn.

De namenkwestie

Evan Blass is een leaker met een sterke reputatie en we hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de informatie die hij deelt. In dezelfde thread als de afbeeldingen en video, heeft Blass wat details over de naamgeving gedeeld.

Zoals al eerder is vermeld, krijgen we in 2023 blijkbaar twee Razr-telefoons, die verschillen qua specs en prijs. Blass zegt dat de duurdere smartphone de Razr Plus zal heten in de VS en de Razr 40 Ultra voor de rest van de wereld.

De naam Razr 40 Ultra is al eerder gevallen. Vermoedelijk worden de standaardmodellen de Razr in de VS en de Razr 40 in andere regio's. Voorlopig is het niet altijd duidelijk welke gelekte specificaties bij welke telefoon horen, dus we zijn erg benieuwd naar deze opdeling.