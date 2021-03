Microsoft bevestigt: niet alle Bethesda games komen naar PS5

Na de overname van ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda Softworks, heeft Microsoft naar buiten gebracht dat een Xbox-console, PC (al dan niet via Xbox Game Pass) de beste plek is om te kunnen genieten van toekomstige Bethesda-games.

Met dit statement zegt Microsoft niet per definitie dat PS5-gamers compleet worden uitgesloten van aanstaande Bethesda-games. Xbox-baas Phil Spencer zegt in een bericht op Xbox Wire dat er een mogelijkheid is dat Bethesda-games (uiteindelijk) ook op de PS5 van Sony verschijnen. Spencer benadrukt echter: "gamers moeten weten dat Xbox-consoles, PC en Game Pass de beste plekken zijn om nieuwe Bethesda-games te ontdekken, waaronder enkele nieuwe titels die exclusief voor Xbox- en PC-spelers beschikbaar zullen worden".

Spencer maakt duidelijk dat het niets wil veranderen aan de manier waarop Bethesda haar games maakt. Bij overnames is dit vaak een zorg van fans. "Zoals we eerder deelden is het erg belangrijk dat Bethesda games blijft maken zoals het altijd gedaan heeft. We kijken uit naar het versterken van Bethesda's creatieve teams om nog meer spelers wereldwijd te bereiken. We willen Bethesda helpen om de grootste en populairste games in de geschiedenis te maken", zegt Spencer. "Xbox en Bethesda hebben al lange tijd een gedeelde visie over de toekomst van gaming. Bethesda begrijpt de potentie van Xbox Game Pass, als fan en als maker".

Bovendien onthult Spencer dat we meer Bethesda-games kunnen verwachten op de Game Pass-dienst. Het lijkt erop dat alle toekomstige Bethesda-titels vanaf dag één beschikbaar zijn op Xbox Game Pass, zoals bij alle andere studio's van Microsoft het geval is. Daarnaast zijn we benieuwd welke studio's Microsoft van plan is om over te nemen, aangezien Bethesda vast niet de laatste zal zijn.

In de tussentijd kijken we uit naar de releases van Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Starfield en The Elder Scrolls 6. We kunnen niet meer doen dan afwachten om te zien of deze games ook naar de PS5 zullen komen.