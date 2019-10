macOS Catalina vanaf vandaag beschikbaar

Het najaar is een drukke periode voor Apple. Na de lancering van de nieuwe iPhone 11 samen met iOS 13 blaast er nu ook een frisse wind door het land van de Macs, namelijk macOS Catalina. Het nieuwe besturingssysteem is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar.

Wij zetten hier de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.

macOS Catalina: Sidecar

(Image credit: Apple)

Om het Apple-ecosysteem optimaal te benutten, heeft Apple in macOS Catalina een nieuwe functie genaamd Sidecar geïntroduceerd. Die functie maakt het mogelijk om je iPad te koppelen aan je Mac en die als tweede scherm te gebruiken. Op die manier kan je ook met het Apple Pencil tekenen en die tekening meteen opslaan op je Mac.

Je kan bovendien zowel draadloos verbinden als met een kabel. De draadloze verbinding geeft je meer mogelijkheden qua mobiliteit terwijl de verbinding met kabel ervoor zorgt dat je iPad intussen opgeladen wordt.

Apple Arcade, Music, Podcasts en TV

(Image credit: Apple)

macOS Catalina geeft daarnaast enkele nieuwe mogelijkheden op het vlak van entertainment. Je zal merken dat iTunes niet meer aanwezig is in deze versie van het besturingssysteem en dat je in de plaats daarvan de drie afzonderlijke apps Apple Music, Apple Podcasts en Apple TV krijgt.

Het gloednieuwe videostreamingabonnement Apple TV+ is momenteel nog niet aanwezig. Maar weest niet getreurd, aangezien Apple aangeeft dat Apple TV+ vanaf 1 november beschikbaar zal zijn in de Apple TV applicatie.

Macs zullen nooit de eerste keuze zijn voor doorwinterde gamers, maar Apple Arcade voegt wel een paar gamingmogelijkheden toe. De gamestreamingdienst maakt namelijk ook deel uit van macOS Catalina. Op die manier kunnen gebruikers van het volledige Apple-ecosysteem nu eenvoudig gamen op hun iPhone, iPad, Apple TV, Mac én iPod Touch. De voortgang in de games wordt hierbij gesynchroniseerd tussen de verschillende platformen en voor nog geen vijf euro per maand krijg je toegang tot een database van verschillende (advertentievrije) games. Die database wordt bovendien voortdurend uitgebreid met nieuwe titels.

macOS Catalina: Schermtijd

(Image credit: Apple)

Je kon hiervoor al nagaan hoeveel tijd je doorbracht op je iPhone en bezig was met bepaalde apps, maar dat was voor Apple duidelijk nog niet genoeg. Apple introduceert nu met Schermtijd een gelijkaardige functie in macOS Catalina. Mac-gebruikers zullen voortaan kunnen controleren hoeveel tijd ze doorbrengen op bepaalde websites of in bepaalde apps. Schermtijd bevat daarnaast functies om App Limieten in te stellen voor specifieke apps, bepaalde categorieën of specifieke websites.

Door Schermtijd met je iCloud te koppelen worden de instellingen van al je apparaten bovendien gesynchroniseerd.

Ouders krijgen tot slot nog de mogelijkheden om via "Delen met gezin" de schermtijd van hun kinderen te controleren op al hun Apple-toestellen.

macOS Catalina: Stembediening

De laatste opvallende toevoeging is de Stembediening. Met behulp van de spraaktechnologie van Siri hebben gebruikers nu meer mogelijkheden om hun Mac te besturen met alleen hun stem.

Voortaan is het mogelijk om een gesproken tekst te laten transcriberen en die tekst meteen te bewerken met je stem. Apple geeft daarnaast aan dat de audio uitsluitend lokaal wordt bewerkt en dat dus niet via de cloud naar Apple-werknemers wordt gestuurd voor analyse.

Wereldwijd, vanaf vandaag

Apple geeft in het persbericht aan dat alle Macs die vanaf medio 2012 gelanceerd zijn de update kunnen ontvangen. Je kan daarnaast ook onderaan de officiële pagina voor macOS Catalina controleren of jouw Mac compatibel is met de update. Op de Apple-website vind je eveneens het volledige overzicht met alle nieuwigheden.

De update zelf kan je tot slot downloaden in de App Store.