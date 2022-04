Je kan eindelijk de PS5 DualSense-controller updaten via pc - zo moet het

Voor wie een PS5 DualSense-controller op pc gebruikt is er goed nieuws: je kan deze vanaf nu updaten via pc. Hiervoor heb je niet langer een PlayStation 5 nodig.

Sony heeft een firmware-update-applicatie onthuld voor de DualSense, werkzaam op Windows 10 (64-bit) of Windows 11 pc's. Alles wat je nodig hebt is 10MB of meer aan opslagcapaciteit en een display-resolutie van 1024 x 768 of hoger om de app te gebruiken. Omdat de DualSense-controller niet draadloos kan updaten, heb je ook een vrije USB-ingang nodig.

Het updaten van de DualSense is vrij eenvoudig. Download de 'Firmware updater for DualSense wireless controller' via de website van Sony en volg de stappen hieronder.

Benodigdheden

Een Windows 10 (64-Bit) of Windows 11 pc

10MB vrije opslagruimte

Een PS5 DualSense-controller

Een USB-C-kabel

1. Download de firmware-update-app en sla deze op.

2. Open de applicatie linksonder en kies je gewenste taal om de app te installeren. Het kan zijn dat je aanvullende software moet downloaden om de app te kunnen gebruiken, volg hiervoor de stappen die worden gegeven.

3. Open de app.

4. Connect je DualSense-controller met je pc via een USB-C naar USB-A-kabel of USB-C naar USB-C-kabel. Volg vervolgens de stappen op het scherm om de update te starten.

5. Zet tijdens het updaten je PC niet uit en haal de kabel niet uit je pc.

6. Wanneer de update is voltooid, komt er een boodschap in beeld te staan. Druk op ''Ok'' om het updaten te voltooien.

Als je de firmware-updater al hebt geïnstalleerd, kan je bij stap 3 beginnen als je de volgende keer je DualSense wilt updaten.

Het is goed om te weten dat je maar één DualSense-controller tegelijk kan updaten. Sony raadt verder aan om altijd zo snel mogelijk nadat een update uitkomt de controller te updaten. Doe je dit niet, is de controller gevoeliger voor beveiligingsrisico's en kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed.

Sony upgradet de pc-support

Het is prettig om te zien dat Sony blijft investeren in pc-support. Met deze update-mogelijkheid kunnen spelers de DualSense-controller gebruiken zonder dat hiervoor een PlayStation 5 nodig is. De DualSense's unieke features mogen dan wel niet in elke game toegepast worden, een verrassend aantal titels doet dit wel, zoals Metro Exodus en Ghostwire: Tokyo.

Het zou gek zijn als Sony's eigen games geen volledige support zouden krijgen voor de DualSense in de toekomst. Tenslotte zijn games als Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone en Uncharted: Legacy of Thieves Collection al in de line-up opgenomen voor pc.

De volgende stap voor de DualSense, is draadloze support. Momenteel kan je alleen de haptische feedback en triggers ervaren als je de controller bekabeld gebruikt. Dat voelt toch wat gedateerd aan in 2022. Ook is de DualSense enkel draadloos te gebruiken als je pc Bluetooth ondersteunt, wat niet bij elke pc-build gebruikelijk is. Een draadloze adapter zou deze worsteling kunnen oplossen, net zoals bij de DualShock 4.