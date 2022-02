iPhone SE 3 en iPad Air 5 verschijnen naar verluidt op 8 maart

Apple heeft zoals steeds een reeks nieuwe producten klaarstaan. Volgens een bron mogen we ons onder meer verwachten aan de iPhone SE 3, iPad Air 5 en misschien zelfs ook een nieuwe Mac. Deze zouden verschijnen op een evenement dat op dinsdag 8 maart valt.

Die informatie is afkomstig van Bloomberg. Zij stellen dat Apple een datum "op of in de buurt van" 8 maart hebben gekozen om hun splinternieuwe gadgets op voor te stellen. Dat wordt alleszins geopperd door "mensen met kennis van de materie", wat eerder vaag klinkt, maar Bloomberg heeft het bij dit soort voorspellingen wel vaker bij het rechte eind.

Zoals steeds bestaat dan nog de kans dat Apple wijzigingen doorvoert aan deze planning en dat alles nog later valt, maar momenteel lijkt het begin van maart dus de periode te worden voor een nieuw evenement van Apple. Vorig jaar viel dat in april en zagen we een nieuwe iPad Pro en iMac opduiken.

Voldoende nieuwe producten

Apple zal volgens Bloomberg 5G introduceren op zowel de iPhone SE 3 als de iPad Air 5, wat we ook eerder al opvingen. De iPhone SE-reeks kreeg in april van 2020 zijn laatste toestel, en in oktober van dat jaar verscheen de meest recente iPad Air.

De kans is ook heel groot dat we een nieuwe Mac zien verschijnen, en dat "zou reeds in maart kunnen vallen" volgens het bericht. We verwachten doorheen 2022 veel verschillende nieuwe Macs, dus het is moeilijk om af te leiden welke dit juist zou kunnen zijn.

Bloomberg stelt dat dit Apple's "grootste lading aan nieuwe toestellen in een jaar" kan zijn, wat alvast goed nieuws is voor Apple-fans, maar iets minder voor hun bankrekening. Zodra de aankondigingen gebeuren, kan je natuurlijk daarvoor steeds terecht bij TechRadar.

Analyse: Apple schenkt aandacht aan zijn middenklasse-toestellen

We hebben van zowel de iPhone SE 3 als iPad Air 5 veel geruchten zien verschijnen, en dit laatste bericht van Bloomberg is niet het enige dat een release in maart suggereert. Geen van beide producten kreeg in 2021 een update, dus het begin van 2022 lijkt dan logisch.

Apple trekt enorm veel aandacht met zijn premium-producten, zoals de iPhone 13 en iPad Pro, maar het verheugt ons dat het bedrijf zijn meer betaalbare middenklasse-producten niet vergeten is.

De iPhone SE 3 komt naar verluidt met 5G en kan een OLED-scherm krijgen. Het ontwerp zou echter grotendeels ongewijzigd blijven ten opzichte van zijn voorganger, dus de grote bezels boven- en onderaan, samen met de startknop, zullen nog aanwezig zijn.

De iPad Air 5 zou dan weer wel zijn best doen om je te overtuigen niet voor een iPad Pro te gaan. We zagen net berichten verschijnen over een 10,9 inch scherm, en net als de iPhone SE 3 zou de iPad Air in 2022 de overstap maken naar OLED.