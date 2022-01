‘iPhone SE 3 verschijnt in maart of april’

We hebben lang moeten wachten op de iPhone SE 3. De iPhone SE (2020) verscheen in april van 2020, maar zijn opvolger lijkt nu eindelijk in zicht te zijn. Volgens een bekende bron komt de nieuwe smartphone in maart of april op de markt.

De bron in kwestie is Mark Gurman, een journalist met een goede reputatie als het om Apple-leaks gaat. In zijn nieuwbrief vertelt hij dat de iPhone SE 3 waarschijnlijk ondersteuning krijgt voor 5G en met nieuwe hardware wordt uitgerust. Het ontwerp verandert naar verluidt niet veel ten opzichte van zijn voorganger.

Geruchten dien je altijd met een korrel zout te nemen, maar aangezien het niet de eerste keer is dat we dit tijdvak horen, lijkt het wat aannemelijker. De exacte releasedatum is nog niet bekend, maar maart of april 2022 ligt voor de hand.

Volgens Gurman wordt de iPhone SE 3 onthuld in een virtueel evenement van Apple, waar mogelijk meer nieuwe gadgets worden aangekondigd.

Ook onthult Gurman het een en ander over het tweede grote Apple-evenement van dit jaar. Waarschijnlijk wordt dat het WWDC (Worldwide Developers Conference) in juni. Hier verwacht hij meer te horen over iOS 16, watchOS 9, macOS 13 en tvOS 16.

De iPhone 13 mini was geen grote hit, maar mogelijk is er nog een markt voor kleinere smartphones (Image credit: TechRadar)

Analyse: in de voetsporen van de iPhone 13 Mini

De meeste mensen zijn vooral benieuwd naar de iPhone 14-reeks die wordt verwacht in september. Echter kan de iPhone SE 3 een grote hit worden voor Apple. Er is nog een markt voor kleinere smartphones, als ze maar de juiste prijs hebben.

Het lijkt erop dat de iPhone 13 Mini geen geweldige verkoopcijfers heeft gehaald. De iPhone SE 3 kan, door de combinatie van een kleiner scherm, lagere prijs en 5G-ondersteuning, misschien een interessantere optie zijn voor consumenten.

Echter wordt het toestel wel beperkt door zijn gedateerde ontwerp. We zullen zien of de lagere prijs genoeg is voor mensen om kleinere smartphones te kopen. Mogelijk is de iPhone SE 3 precies waar de markt aan toe is.