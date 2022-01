iPhone 13 vs iPhone SE 2020: wat is de beste keuze voor jou?

De iPhone 13 is Apple's 2021-vlaggenschip en komt met een mix van prestaties en features voor een prijs die nog altijd onder de Pro- en Ultra-modellen van deze wereld zit.

Dat gezegd hebbende: Echt goedkoop is hij ook weer niet. Daarvoor moet je zijn bij de iPhone SE 2020. Er is geen goedkoper model van Apple te koop op dit moment (officieel).

Het is natuurlijk makkelijk raden welke smartphone beter is qua prestaties, maar welk toestel kent de betere prijs-kwaliteitverhouding? We hebben veel tijd doorgebracht met beide modellen, en hieronder lees je onze bevindingen.

iPhone 13 vs iPhone SE 2020: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 13 kwam in september 2021 op de markt en kent een adviesprijs van 909 euro. Dat is voor 128GB opslag. Het prijskaartje matcht de adviesprijs van de 64GB-versie van de iPhone 12 vorig jaar. De versie met 256GB kost 1.029 euro en je betaalt 1.259 euro als je de 512GB-variant in huis wil halen.

De iPhone SE 2020 ligt sinds april 2020 in de winkels met een adviesprijs van 489 euro. Het basismodel wordt geleverd met 64 GB aan opslagruimte. De editie met 128GB interne opslag kost 539 euro, en voor 256GB interne opslag ben je 659 euro kwijt.

Het is duidelijk dat de een stuk vriendelijker is voor je portemonnee. De adviesprijs voor het instapmodel ligt meer dan 400 euro onder die van de iPhone 13.

iPhone 13 vs iPhone SE 2020: design

The iPhone 13 (Image credit: Apple)

Deze twee toestellen mogen dan allebei bestaan in de huidige line-up van Apple, toch zijn ze qua design behoorlijk verschillend.

De iPhone 13 is gebouwd met de iPhone 12 als basis, het model waarmee een einde kwam aan Apple's obsessie met rondingen. Deze smartphones zijn voorzien van een plat oppervlak en scherpere randen. De toestellen lijken dan ook veel op de iPhone 4, maar dan met een moderne twist.

De iPhone SE 2020 daarentegen is een dubbelganger van de iPhone 8, welke op zijn beurt weer gebaseerd is op het design van de iPhone 6. Hier vind je nog echte rondingen terug en een licht gebogen display.

De oudere van de twee is beduidend compacter. De iPhone 13 kent afmetingen van 146,7 x 71,5 x 7,65 millimeter, en de iPhone SE 2020 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter. Het gewicht is 175 gram (iPhone 13) ten opzichte van 148 gram (iPhone SE 2020). In combinatie met het rondvormige design is de iPhone SE 2020 een stuk makkelijker in gebruik met een hand dan zijn duurdere familielid.

(Image credit: Future)

Een ander belangrijk verschil zien we terug in het ontgrendelmechanisme. Waar de iPhone 13 in de notch Face ID-technologie heeft zitten, tref je bij de iPhone SE 2020 een Touch ID-sensor net onder het display aan.

Naast dat het ontgrendelen een compleet andere ervaring is, heeft dit ook effect op het design van beide toestellen. Het weglaten van Touch ID zorgt ervoor dat Apple het display veel verder kan spreiden over het oppervlak. Bij de iPhone SE 2020 is dit niet en zie je dan ook grote randen rondom het scherm.

Een ander voordeel van de iPhone 13 is de IP68-certificering. De iPhone SE 2020 beschikt 'slechts' over een IP67-certificering. Dit houdt in dat laatstgenoemde minder goed bestand is tegen onderdompelen in water.

iPhone 13 vs iPhone SE 2020: display

the iPhone SE (Image credit: Future)

De belangrijkste oorzaak voor het feit dat de iPhone 13 groter is dan de iPhone SE 2020 is het display. Met een schermdiagonaal van 6,1 inch ten opzichte van 4,7 inch van de iPhone SE 2020 is dat niet meer dan logisch. Het scherm van de SE 2020 is voor hedendaagse standaarden nogal klein.

Het display van de iPhone 13 verschilt op vrijwel elk vlak. Het gaat om een OLED-paneel in plaats van een IPS LCD wat de SE 2020 heeft, met als resultaat dat de kleuren een stuk levendiger en accurater zijn.

De schermresolutie van de iPhone 13 is met 2532 x 1170 pixels een stuk scherper vergeleken met de 1334 x 750 pixels van de iPhone SE 2020. Zelf met zoveel meer schermoppervlak kom je uit op een pixeldichtheid van 460 ppi voor de iPhone 13 ten opzichte van 326 ppi voor de iPhone SE 2020.

De verversingssnelheid van beide displays is met 60Hz wel gelijk. Dit is naar onze mening toch wel een puntje van kritiek bij de iPhone 13. Vrijwel elke Android-smartphone uit 2021 is namelijk uitgerust met een display met een hogere verversingssnelheid.

Een ander aandachtspuntje is dat de notch van de iPhone 13 wat van het schermoppervlak inneemt. Bij het kijken van series en video's zit dit echter niet in de weg (of je moet inzoomen). Wel heb je een minder brede beeldverhouding dan bij een notchloos 6,1 inch scherm bijvoorbeeld.

Onderaan de streep is de iPhone 13 op dit vlak veel en veel sterker. Het schermaspect is een van de grootste aandachtspunten van de iPhone SE 2020.

iPhone 13 vs iPhone SE 2020: camera's

The rear cameras on the iPhone 13 (Image credit: Apple)

Aan de camerakwaliteit kun je vaak wel zien of je te maken hebt met een budget toestel, midranger of een premium smartphone. Dat is ook het geval bij de iPhone 13 en iPhone SE 2020. Eerstgenoemde schiet beduidend betere foto's.

Beide komen met een primaire 12MP sensor, maar die van de iPhone 13 is veel groter en geavanceerder. De iPhone 13 neemt al 47 procent meer licht in dan de iPhone 12, en nog veel meer ten opzichte van de SE 2020.

De iPhone 13 kent ook een groter diafragma van f/1.6 vergeleken met f/1.8 van de iPhone SE 2020. Er wordt simpelweg meer licht opgevangen bij de iPhone 13.

De iPhone 13 neemt tevens de Sensor-Shift optische beeldstabilisatie over van de iPhone 12 Pro Max, waardoor kiekjes veel minder last hebben van bewegingsonscherpte. De iPhone SE 2020 kent ook optische beeldstabilisatie, maar die is bij lange na niet zo geavanceerd.

Combineer dit met het feit dat de SE 2020 een nachtmodus mist, en je begrijpt dat de iPhone 13 in situaties met weinig licht de overhand heeft.

De nieuwere van de twee kent bovendien een voordeel met de secundaire 12MP groothoekcamera met een gezichtsveld van 120 graden. De iPhone SE 2020 moet het doen met slechts één sensor.

Geen van beide apparaten beschikt over een telefotocamera, maar de zuiverdere en stabielere plaatjes zorgen er wel voor dat ingezoomde foto's van de iPhone 13 er een stuk beter uitzien. Toch zouden we bij beide telefoons niet snel voor de inzoomfunctie gaan.

Naast het voordeel op sensorvlak komt de iPhone 13 ook met enkele beeldverwerkingstrucjes, welke mogelijk zijn door de superieure A15 Bionic-chipset (de SE 2020 loopt met de A13 Bionic twee generaties achter). De Smart HDR-implementatie zorgt voor levendigere kleuren en een verbeterd dynamisch bereik.

Een andere handige nieuwigheid is Fotografische Stijlen. Deze functie werkt ongeveer als de Adobe Lightroom-preset, waarmee je een bepaalde look aan jouw foto's kan toevoegen. Die worden echter bij het nemen van de foto's toegevoegd, en niet tijdens de post-productie.

Daarnaast is er een modus genaamd 'Cinematic Mode', oftewel Filmmodus. met deze feature kun je een 'rack focus' uitvoeren (een techniek waarbij de focus van een object tijdens het shot wordt verlegd naar een ander object).

iPhone 13 vs iPhone SE 2020: specificaties en prestaties

Zoals gezegd loopt de iPhone 13 met zijn A15 Bionic-chipset twee generaties voor op de A13 Bionic-chipset die in de iPhone SE 2020 zit.

Verder is de iPhone 13 voorzien van 4GB RAM, terwijl de SE 2020 het moet doen met 3GB. Het gevolg van deze verschillen is dat de iPhone 13 in de praktijk een stuk sneller is.

In de op CPU-gefocuste Geekbench 5 multi-core test behaalt de iPhone 13 een score van 4688, terwijl de iPhone SE 2020 het moet doen met 2992. Dat is een verschil van meer dan 60 procent.

Desalniettemin is de iPhone SE 2020 zeker geen sloom toestel te noemen. De score op Geekbench is vergelijkbaar met enkele high-end Android-toestellen, en de ondersteuning van Apple voor oudere hardware behoort tot de beste uit de industrie.

De overhand in prestatiekracht zorgt (naast een superieure framerate in games) voor een toekomstbestendiger totaalpakket. Over een paar jaar voelt de iPhone 13 nog altijd vlotjes aan, terwijl de iPhone SE 2020 na dezelfde periode het een stuk lastiger zal hebben.

De iPhone 13 komt (gelukkig) met standaard 128GB opslaggeheugen aan boord. Je hebt ook de keuze om te gaan voor 256GB of 512GB.

De iPhone SE geeft je wel de optie voor 64GB, evenals 128GB en 256GB. Ook op dit vlak wint de iPhone 13.

Een laatste en niet onbelangrijke troef van de iPhone 13 op dit vlak is de ondersteuning voor 5G. Nu dit nieuwe netwerk langzaam maar zeker aan terrein wint, kan het zeker geen kwaad om een 5G-ready smartphone in huis te halen.

iPhone 13 vs iPhone SE 2020: batterij

De iPhone 13 kent een accucapaciteit van 3.240mAh, en dat is vrij groot voor Apple-begrippen. De iPhone SE 2020 kent een accucapaciteit van slechts 1.821mAh.

Hoewel Apple erg bekwaam is in het optimaliseren van het energieverbruik van de hardware, weet de iPhone SE 2020 zich niet goed staande te houden bij intensief gebruik. Bij veel schermtijd op een dag is het lastig om een volledige dag door te komen op een cyclus.

De iPhone 13 daarentegen is een echte all-day smartphone. Het toestel houdt het met gemak een hele dag vol. Aan het einde van de dag zit er bij intensief gebruik vaak nog 20 procent in de accu.

Geen van beide modellen laad je heel snel op. De iPhone 13 ondersteunt 20W bedraad laden, terwijl de iPhone SE 2020 18W ondersteunt. Apple levert in alle twee de gevallen geen adapter mee.

Beide toestellen ondersteunen wel draadloos laden, en dat is zeker in het prijssegment van de iPhone SE 2020 niet iets wat je meteen verwacht.

Oordeel

The iPhone 13 (Image credit: Apple)

De meeste consumenten die op zoek zijn naar een nieuwe iPhone worden het vrolijkst van de iPhone 13. Hij is beter dan de iPhone SE 2020 op alle belangrijke vlakken, met een snellere performance, groter en mooier scherm, een superieure camera-opzet en een betere batterijduur.

De iPhone SE 2020 moet het vooral hebben van zijn scherpe prijskaartje. Met een verschil van honderden euro's, is het de ideale telefoon voor iedereen die zo goedkoop mogelijk kennis wil maken met de magie van iOS.

Zelfs met die gedachte is de iPhone 13 het vermelden waard, aangezien de hardware van dit apparaat een stuk toekomstbestendiger is. Bij de iPhone SE 2020 is het aannemelijk dat deze over een paar jaar niet meer zo vlot is als gewenst, waardoor je dan 'weer' geld zou moeten uittrekken voor een nieuwe smartphone.

Als je de iPhone 13 kunt betalen, dan is het zeker de betere koop van de twee. De iPhone SE 2020 blijft echter een interessante optie voor iedereen met een beperkt budget.