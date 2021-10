'iPhone SE 3 krijgt 5G en betere specs, maar geen nieuw design'

Nu de iPhone 13 eindelijk uit is, wordt de iPhone SE 3 mogelijk het volgende toestel dat Apple lanceert. Een nieuw lek suggereert dat het design van buiten vrijwel onveranderd blijft, maar dat er een snellere processor in de behuizing zit, evenals ondersteuning voor 5G.

Dit nieuws is afkomstig van Macotakara (via Gizmodo), een Japanse Apple-blog die vaker vroegtijdig juiste informatie in handen heeft. De speculaties zijn nog waarschijnlijker omdat we eenzelfde gerucht over de verandering in juli hebben zien verschijnen.

De iPhone SE 3 maakt naar verluidt gebruik van dezelfde A15-chip als de iPhone SE en beschikt over 5G-connectiviteit. Daarnaast behoudt het toestel een 5,7 inch display en Touch ID. Er is dus nog altijd een fysieke thuisknop verwerkt in de onderste rand.

Klaar voor komend voorjaar

Het bericht suggereert dat de iPhone SE 3 zal verschijnen in het voorjaar. De originele iPhone SE arriveerde in maart 2016. De opvolger verscheen in april 2020.

Apple heeft recentelijk de duurste optie met 256GB opslag van de iPhone SE 2020 uit de winkels gehaald, wat suggereert dat er een upgrade onderweg is. We moeten echter nog enkele maanden wachten op het nieuwe toestel.

Aanvankelijk zou de iPhone SE 3 eindelijk ondersteuning voor Face ID krijgen, maar het lijkt er nu op dat dit nog even van de baan is.