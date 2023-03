iPhone 15 Pro Max krijgt misschien de dunste randen ooit

Apple’s iPhone 15 Pro Max krijgt misschien wel de dunste randen die we ooit hebben gezien op een smartphone, als dit nieuwe gerucht blijkt te kloppen.

Deze claim werd gemaakt door Ice Universe (opens in new tab), een bekende leaker op Twitter. Deze leaker stelt dat de rand om het scherm van de iPhone 15 Pro Max maar 1,55 mm dun zal zijn.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCoMarch 17, 2023 See more

Ice Universe laat ook weten dat dit dus nog dunner is dan de huidige recordhouder voor de dunste randen om het display, namelijk de Xiaomi 13 met 1,81 mm. Dat toestel ziet er heel mooi uit door deze designkeuze.

MacRumors (opens in new tab) kwam deze tweet al snel tegen en maakte duidelijk dat de Xiaomi 13 aan drie van de vier kanten rondom het display zelfs maar randen van 1,61 mm dun heeft. Alleen aan de onderkant gaat het om 1,81 mm. Hoe dan ook zou Apple dit record dus verbeteren als de afmeting uit de leak klopt.

Als de rand inderdaad maar 1,55 mm dik wordt, dan heeft Apple daarmee de randen met bijna 30 procent verkleind, aangezien de iPhone 14 Pro randen van 2,17 mm heeft.

De iPhone 15 Pro Max’s zal er op deze manier vast nog meer premium uit gaan zien en we verwachten dan ook dat Apple hier bij de promotie van het toestel ook wel over zal gaan opscheppen.

De bron van deze informatie is over het algemeen redelijk betrouwbaar en we hebben ook al eerder gehoord dat allebei de iPhone 15 Pro-modellen dunnere randen kunnen krijgen (en afgeronde randen), dus dit klinkt als een geloofwaardige voorspelling.

Conclusie: Een mooi nieuw design, maar wat mag het kosten?

Als de randen op het nieuwe toestel van Apple inderdaad bijna met een derde zijn verkleind en nu dus inderdaad de dunste randen om een telefoonscherm in de hele wereld zullen zijn, dan is dat natuurlijk ook gedeeltelijk een PR-stunt voor het bedrijf. Het klinkt leuk en ziet er misschien ook mooier uit, maar hebben we deze verandering echt nodig?

Het antwoord op die vraag is redelijk subjectief. Je kan je bijvoorbeeld zorgen gaan maken over wat voor invloed dit heeft op de stevigheid van het toestel (misschien maakt deze verandering hem wat fragieler). De iPhone heeft nu ook al vrij dunne randen, dus dit kan ook een beetje als een nutteloze "upgrade" aanvoelen. Toch zal het wel voor een meer premium ogend toestel zorgen als Apple de randen om het scherm bijna helemaal kan laten verdwijnen. Dat maakt ons echter wel een beetje bezorgd om de premium prijs die bij dit extra premium design zal verschijnen.

Recentelijk hebben we ook al geruchten gehoord die aangeven dat Apple de prijzen gaat verhogen voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max (en dat zou natuurlijk hier in Europa niet de eerste keer zijn).

Dit nieuws over het recordbrekende display zou dus ook al kunnen hinten naar het gebruik van duurdere materialen voor de iPhone 15 Pro-modellen. Als dat het geval is, dan is een prijsverhoging ook erg waarschijnlijk.

Er zijn nog meer geruchten die wijzen op een meer premium display voor de iPhone 15 Pro Max. Zo zou dit toestel namelijk eventueel kunnen worden voorzien van een next-gen Samsung-paneel met een indrukwekkende helderheid en erg hoger kwaliteit. Daarnaast hebben we ook al veel gehoord over een veel snellere A17 Bionic-processor, meer RAM (8GB in plaats van 6GB) en een periscoopcamera (voor betere optische zoom) voor de iPhone 15 Pro-varianten. Ook zou er nog sprake zijn van een titanium frame, dat waarschijnlijk de kosten voor de materialen nog verder omhoog haalt.

Dus, zullen de prijzen van de iPhone 15 Pro-modellen weer omhoog gaan? We zijn helaas bang van wel, aangezien we ook nog steeds te maken hebben met inflatie en het ook niet de eerste keer zou zijn dat Apple de prijzen verhoogd in Europa (en dit keer lijkt er dus ook meer reden voor te zijn).

Hoe meer we horen over nieuwe functies die Apple gaat toevoegen of over wat het bedrijf allemaal gaat verbeteren aan het display of de camera, hoe waarschijnlijker een prijsverhoging lijkt. Het lijkt inmiddels zelfs bijna onvermijdelijk, in ieder geval voor de Pro-varianten van de volgende iPhone. De goedkopere modellen blijven misschien wat betaalbaarder, maar dat zullen we ook pas zien wanneer de toestellen (waarschijnlijk) in september worden onthuld.