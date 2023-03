iPhone 15 Pro wordt nog duurder, maar met een goede reden

iPhones staan erom bekend duur te zijn, maar in Amerika is Apple erin geslaagd om de adviesprijs van hun telefoons niet te verhogen sinds iPhone X. In Europa zijn de prijzen dan weer wel gestegen en zagen we met de iPhone 14 stijgingen van honderden euro's. Ook de VS lijkt niet langer gespaard te blijven van verhoogde prijzen, aangezien de iPhone 15 Pro (Max) duurder kan worden dan zijn voorganger.

Dat zegt Jeff Pu, een tech-analist bij Haitong International Securities (een investeringsbedrijf in Hongkong), in een onderzoeksnota die MacRumors (opens in new tab) heeft opgemerkt. Pu beweert dat deze prijsstijging wordt gerechtvaardigd door grote upgrades, waaronder een periscooplens op de iPhone 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra), een titanium frame, aanraakgevoelige knoppen en meer RAM.

Hoewel prijsverhogingen nooit leuk zijn, zouden de upgrades dit jaar groter zijn zodat je merkbaar meer waar voor je geld krijgt. Pu zegt niet precies met hoeveel de prijs zou kunnen stijgen, maar na jarenlang dezelfde dollarprijzen te hanteren, is een prijsstijging niet onbegrijpelijk.

Dit is trouwens niet de eerste keer dat we dit soort geruchten horen. Een bron zegt dat de iPhone 15 Ultra minstens 1.199 dollar gaat kosten, wat neerkomt op een verhoging van 100 euro ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max. Zelfs zonder prijsstijging in de VS verhoogt Apple zijn prijzen in Europa al, dus we zijn erg benieuwd hoe sterk de europrijzen zullen klimmen als dit gerucht werkelijkheid zou worden.

Hoe zit het met de iPhone 15 en iPhone 15 Plus?

Pu heeft nog niet gezegd of de prijs van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus ook zal stijgen, maar dat lijkt ons minder waarschijnlijk. De iPhone 14 is nauwelijks een upgrade tegenover de iPhone 13 en uit lekken blijkt dat Apple die strategie zal voortzetten met de iPhone 15 (Plus), terwijl het verschil met de Pro-modellen groter wordt.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zouden eindelijk de notch kunnen laten vallen, maar verder zouden de upgrades minimaal zijn. Deze telefoons zouden met dezelfde chipset als de iPhone 14 Pro blijven zitten in plaats van een gloednieuwe te krijgen. Het is daarom moeilijker om hier een prijsstijging te verantwoorden.

Een lek suggereert zelfs dat de iPhone 15 Plus goedkoper zou kunnen zijn dan zijn voorganger, omdat de iPhone 14 Plus niet zo goed verkoopt als het bedrijf had gehoopt. Als je geen Pro-versie wil, betaal je bijgevolg wellicht hetzelfde als voor de huidige iPhones.