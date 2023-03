iPhone 14 en iPhone 14 Plus binnenkort beschikbaar in een nieuwe kleur

Het lijkt erop dat de iPhone 14 en iPhone 14 Plus zeer binnenkort in het geel verschijnen. Deze kleur is een aanvulling op de huidige opties: blauw, paars, middernacht (zwart), rood en starlight (crème). Dit soort kleine update van de iPhone hebben we de voorbije jaren al vaker gezien en is bedoeld om de verkoop te verbeteren.

De info komt van een bron op het Chinese sociale medianetwerk Weibo (opens in new tab) (via Mac Otakara (opens in new tab)) en MacRumors (opens in new tab). De oorspronkelijke bron heeft niet veel ervaring, maar MacRumors heeft gelukkig wel tonnen ervaring. Zij beweren dat Apple deze week een productbriefing zou geven.

Hoewel we niet zeker kunnen zijn van een gerucht of lek totdat het daadwerkelijk is bevestigd, heeft Apple vaker rond deze periode nieuwe kleuren geïntroduceerd. Kijk maar naar de groene iPhone 13 van vorig jaar en de paarse iPhone 12 het jaar ervoor.

(Image credit: Apple)

Net als in het verleden is het doel hier om de verkoop van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus te stimuleren. We zitten nu ongeveer in het midden tussen twee iPhone-lanceringen en na de onthulling van de Samsung Galaxy S23, OnePlus 11 en Xiaomi 13 is het handig voor Apple om met iets nieuws te komen.

Dit is vooral belangrijk voor de iPhone 14 Plus. Hoewel het toestel werd geïntroduceerd ter vervanging van de iPhone 13 mini, ging dat plan niet zoals gehoopt. De nieuwe grotere iPhone zou naar verluidt even slecht verkopen als de kleine iPhone.

Dat is misschien niet verwonderlijk, aangezien zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Plus het moeten doen met de oude Apple A15 Bionic-chipset van vorig jaar. Apple zelf legt vooral de nadruk op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Alle kleuren van de regenboog

Het is misschien verrassend hoeveel verschil een nieuwe kleur kan maken. De rest van de telefoon blijft namelijk hetzelfde. De iPhone 14 in het geel zal nog steeds even snel zijn en dezelfde foto's maken. Anderzijds gooit Apple hier een kleur in de mix die we nog niet vaak gezien hebben.

Tegenwoordig zie je telefoons vaak in het zwart, wit en een groene tint. De enige gele telefoon die in mij opkomt, is de vegan leather edition van de Realme GT 5G uit 2021 (en de enige reden daarvoor is dat ik die telefoon zelf al meer dan een jaar gebruik). Ik weet niet of geel dé kleur is waarop iedereen aan het wachten is, maar het zal er zonder twijfel voor zorgen dat Apple zich onderscheidt van de rest.

Hoe dan ook zal je waarschijnlijk niet heel lang meer moeten wachten. Als Apple de nieuwe kleur echt deze week onthult, dan zou je volgende week de gele iPhone al moeten kunnen kopen.