iPhone 13-leak toont opnieuw kleinere notch

De onthulling van de iPhone 13 zal vandaag nog plaatsvinden tijdens het grote Apple Event, maar dat houdt de stroom aan leaks en geruchten niet tegen. We hebben een beeld opgevangen van het ontwerp via enkele nieuwe renders van hoesjes.

Vanavond vanaf 19:00 uur kun je het Apple Event live volgen.

Evleaks, een bekende en doorgaans betrouwbare leaker, plaatste acht nieuwe renders van de telefoonhoesjesfabrikant Spigen online. Daarmee hebben we dus wat extra informatie voor de grote onthulling later vandaag.

Het ontwerp werd door Spigen zelf geteaset in een tweet, maar de nieuwe renders geven ons een veel beter beeld van het ontwerp, en dat vanuit verschillende hoeken.

Als deze renders van de cases kloppen, zal de iPhone 13-reeks met een kleinere notch komen en een diagonale camera achterop. Dit ontwerp is al in meerdere leaks opgedoken, dus het is geen grote verrassing.

Apple hates it when case makers publish device-bearing renders prior to launch... pic.twitter.com/uA6wUvoXE3September 14, 2021 See more

De hoofdvraag hier is natuurlijk waar Spigen zijn informatie vandaan heeft. De fabrikanten van hoesjes baseren de ontwerpen van Apple-producten vaak op gelekte informatie, omdat niet elk bedrijf zomaar toegang heeft tot dit soort informatie van Apple zelf.

Hoe de iPhone 13 er vermoedelijk uit zal zien. (Image credit: TechRadar)

Analyse: zijn de beelden echt?

We weten zelf niet of Spigen zelf informatie heeft gekregen van Apple, maar we weten wel dat andere hoesjesfabrikanten zelf geen informatie krijgen van het bedrijf voor de onthulling van de producten.

Veel fabrikanten moeten dus aan de slag met dezelfde gelekte informatie die wij als consumenten krijgen. We vermoeden zelf dat Spigen maar wat gokt, voornamelijk omdat het bedrijf een dag voor de lancering een beeld toont van een 'iPhone 6.1 inch'.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aPSeptember 12, 2021 See more

Als Spigen deze informatie van Apple had verkregen, zouden we verwachten dat ze de afbeelding niet via Twitter mochten verspreiden of dat Apple de afbeelding inmiddels had laten verwijderen. We denk dus dat Spigen maar wat aan het gissen is.

Deze renders van de hoesjes zijn niet officieel, maar ze geven ons wel een beeld van de richting die Apple uit zal gaan. Hoe dan ook hoef je nog maar enkele uurtjes te wachten alvorens je dit met zekerheid weet.