iPhone 12S of iPhone 13: wat wordt het?

We verwijzen doorgaans naar de nieuwe iPhone als de iPhone 13, maar het is geen garantie dat dit werkelijk de naam wordt van het nieuwe toestel. Het zou de logische opvolger zijn van de iPhone 12, maar er zijn ook enkele redenen waarom dat misschien niet zo is.

Hieronder kan je enkele redenen terugvinden samen met enkele namen die de smartphone misschien krijgt, met iPhone 12S als meest waarschijnlijke alternatief, en alle bijhorende geruchten.

Een inconsistent patroon

Dus waarom zien we dit jaar mogelijk geen iPhone 13? Een grote reden is dat de reeks soms wordt voorzien van een 'S'-versie. De iPhone 6 werd bijvoorbeeld opgevolgd door de iPhone 6S.

Dit is echter niet heel consistent en het laatste 'S'-model was de iPhone XS. Dus de iPhone 12 kwam na de iPhone 11, zonder iPhone 11S ertussen.

Het wordt dus gokken of Apple het dit jaar weer bij een iPhone 13 houdt, of eerder terugschakelt naar een 'S'-model.

Ongeluksgetal

Er is nog een grote reden waarom Apple dit maal misschien voor een andere benaming kiest. 13 wordt in veel delen van de wereld gezien als een ongeluksgetal, waaronder in de thuismarkt van Apple, de Verenigde Staten.

Door voor de iPhone 12S te kiezen zou het dit probleem natuurlijk niet oplossen. Apple zou dan immers volgend jaar voor de iPhone 13 moeten gaan.

Er komt misschien een 'S'-versie van de iPhone 12 (Image credit: TechRadar)

Wat zeggen de geruchten?

De eerste geruchten over de komende iPhone verwezen voornamelijk naar de iPhone 13, maar het is niet echt duidelijk of ze hier al iets over de naam wisten, of dat ze er gewoon vanuit gingen dat dit de logische opvolger zou zijn. Er zijn wel enkele bronnen die beweren dat het de iPhone 12S wordt.

Bloomberg stelt bijvoorbeeld in een bericht dat het aankomende model voor de ingenieurs bij Apple een 'S'-versie inhoudt, maar dat wilt niet noodzakelijk zeggen dat het ook een 'S'-model wordt.

Jon Prosser, een bekend en betrouwbaar leaker, suggereerde ook dat het volgende model een iPhone 12S wordt, net als GizChina en DigiTimes.

Ross Young, een leaker en industrie-expert op vlak van displays, verwijst ook naar de komende smartphones als de iPhone 12S-reeks, maar hij meldde daar wel bij dat hij niet zeker of dit de officiële naam wordt.

Dat gezegd hebbende kwamen we de voorbije weken meer bewijs tegen voor iPhone 13 als naam. Er doken beelden op waarin officiële verpakkingsstickers te zien zijn en een video die de MagSafe-cases toont. Beide werden op Twitter gedeeld, en beide melden de komst van de iPhone 13-reeks.

Ook de Taiwanese site United Daily News meldt dat het volgende toestel de iPhone 13 wordt.

Het blijft dus onduidelijk welke naam Apple zal gebruiken, maar de meest recente leaks doen ons vermoeden dat het de iPhone 13 wordt.

Het belang van een naam

We moeten wel melden dat als Apple er toch voor kiest om zijn volgende toestel de iPhone 12 te noemen, dan zal dat niet geheel willekeurig zijn. Het zou kunnen stellen dat het komende model slechts een kleine upgrade wordt die geen eigen nummer 'verdient'.

Dat is natuurlijk enkel speculatie, maar wel iets waar we rekening mee moeten houden, zeker nu alle geruchten stellen dat het ontwerp niet veel afwijkt van dat van de iPhone 12 en dat de upgrades slechts beperkt zullen zijn.

Kiest Apple voor een andere naam?

Ook dat is een optie. Zoals we boven aanhaalden, is het gebruik van de 'iPhone 12S'-naam geen echte oplossing voor het ongeluksgetal 13. Het vertraagt de problemen met slechts een jaar. Apple kan er dus voor kiezen om rechtstreeks naar de iPhone 14 te gaan of een nieuw naamsysteem te gebruiken, maar tot nu toe hebben we daar nog geen nieuws over ontvangen, dus het lijkt ons onwaarschijnlijk.

Op 14 september weten we meer, en je kan steeds bij TechRadar terecht voor alle informatie rond het nieuwste Apple Event.