iOS 14 publieke bèta nu live: zo download je de nieuwe software

Het moment is eindelijk daar: de iOS 14 publieke bèta is beschikbaar om te downloaden voor consumenten. Ook de bèta's van tvOS 14, iPadOS 14, en macOS 11 Big Sur zijn nu live voor het grote publiek.

Apple kondigde de nieuwe softwareversies van haar besturingssystemen aan op het WWDC 2020. In de bijbehorende presentaties werden de nieuwe features uitgelegd waar ontwikkelaars mee aan de slag konden gaan in de ontwikkelaarsbèta. Nu is het ook de beurt aan de gewone consument. Althans, voor wie een niet volledig gestroomlijnde versie op zijn of haar iDevice durft te gebruiken.

Het merendeel van de publieke bèta's zijn vandaag live gegaan. Alleen de publieke bèta van watchOS 7 laat nog even op zich wachten. Op de website van Apple staat 'coming soon'.

Hieronder hebben we een algemene tutorial voor hoe je alle bèta's op je toestellen kan installeren. Let erop dat het om bètaversies gaat; je kunt hier en daar tegen een probleem of foutje aanlopen, omdat de software simpelweg nog niet zo vlekkeloos is als die van de officiële release.

Zo download je de iOS 14 publieke bèta, iPadOS 14 bèta en andere

Het installeren van deze publieke bèta's is simpel, zolang je maar in het bezit bent van een Apple ID. Voordat je iets op je iDevice installeert, raden we je met klem aan om een back-up te maken van applicaties en data. Het kan immers voorkomen dat een publieke bèta voor fouten of een crash zorgt. Hoewel dit risico vrij gering is, geldt in dit geval better safe than sorry.

Eenmaal een back-up gemaakt, ga je naar beta.apple.com en klik op de 'Sign Up' knop. Je wordt doorverwezen naar een pagina waar je met jouw Apple ID moet inloggen om te registreren voor het Apple Beta Program. Je moet ook een document ondertekenen waarin je bevestigt dat je je bewust bent van de risico's.

Eenmaal de klus geklaard, keer dan terug naar de website en klik op 'Get Started', wat je naar de gidspagina moet brengen. Je dient deze website te bezoeken met elk iDevice waarop jij de nieuwe publieke bèta wil testen: klik op de relevante softwareversie en toets onder de 'Get Started' sectie op 'enroll your device'.

Hierna kom je terecht op de betreffende bèta-pagina die wederom vraagt of je een back-up maakt van je gegevens. Elk OS kent vervolgens zijn eigen vervolgstappen.

Voor de iOS-pagina gaat het als volgt: volg het Install kopje om vervolgens het configuratieprofiel te downloaden. Dit verschijnt dan als nieuwe optie in het kopje Instellingen om te installeren. Heb je eenmaal een nieuw bèta-profiel gemaakt? Ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update en je bent in het bezit van de nieuwe iOS 14 bèta.

Via 9to5Mac