iMac (2021) releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De nieuwe iMac-line-up zou er zomaar eens aan kunnen komen nu Apples 'Spring Loaded'-evenement voor 20 april staat ingepland. De primaire focus lijkt te liggen op de nieuwe iPad Pro, maar we mogen de iMac zeker niet vergeten. Mocht Apple daadwerkelijk de nieuwe iMac presenteren, dan achten we de kans groot dat het de eerste versie is met een eigen Apple-chipset.

De iMac (2021) zou in navolging van de Mac Mini (M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020) en MacBook Pro (M1, 2020) het vierde product van de fabrikant zijn wat gebruik gaat maken van een Apple silicon-chipset. Hoewel nog niets zeker is op dit moment, lijkt de 27 inch iMac (2020) de laatste variant te zijn met een Intel-processor onder de motorkap. Volgens de geruchtenmolen is een aanpassing van de schermgrootte voor het grootste standaardmodel een mogelijkheid, alsook een designverandering.

Hoewel de kleinere 21,5 inch iMac (2019) geen nieuwe update kreeg vorig jaar, gold dat wel voor de 27 inch versie. Het geüpdatete model is voorzien van SSD's voor alle configuraties, 10e generatie Intel Comet Lake-processors, een rappe AMD Radeon Pro grafische kaart en tot wel 128GB(!) RAM-geheugen.

Verder heeft Apple bij de 27 inch iMac (2020) microfoons ingebouwd van studiokwaliteit en een 1080p FaceTime HD-webcam. Er is zelfs een optie om de iMac uit te rusten met glas van nanotextuur. Dit is dezelfde laag die voor de Pro Display XDR-monitor wordt gebruikt en reflecties en schitteringen tegengaat.

Als we alle geruchten bij elkaar schrapen, dan mag je er rekening mee houden dat binnen afzienbare tijd misschien wel de nieuwe iMac (2021) in de winkels ligt. Voor het eerst sinds de iMac G3 heb je als consument wellicht ook weer de mogelijkheid om een kleuroptie te kiezen. Hieronder vind je alle belangrijke geruchten, alsook de potentiële releasedatum en meer.

Tot de kern

Wat is het? De 10e generatie iMac

De 10e generatie iMac Wanneer verschijnt het? In Q2 of Q3 van 2021 waarschijnlijk

In Q2 of Q3 van 2021 waarschijnlijk Wat gaat het kosten? Onbekend, maar waarschijnlijk vergelijkbaar met voorgangers

(Image credit: Jon Prosser / Front Page Tech)

iMac (2021) releasedatum en prijs

Medio 2020 maakte Apple bekend dat het met zijn volledige Mac-lijn af wil stappen van Intel. Zoals hierboven genoemd kwamen de eerste producten van Apple met eigen M1-chip daarna vrij snel op de markt. Naast de iMac is er ook een kans dat de tweede generatie 16 inch MacBook Pro, een volledig nieuwe 14 inch MacBook Pro en nog enkele andere Mac-modellen met eigen chip op de markt komen.

Eerder was de verwachting nog dat de iMacs van 2021 pas later in het jaar zouden verschijnen. Nu er al twee events van Apple in de eerste helft van 2021 gepland staan, is het vrij aannemelijk om ervan uit te gaan dat op een van die dagen ook nieuwe Macs het levenslicht zien.

In een recent gevonden stukjes code van de macOS Big Sur-bèta zien we dat we ons op mogen maken voor twee iMacs (2021), de 'iMac 21,1' en 'iMac 21,2', met de codenamen J456 en J457. Ook opvallend: in maart begon Apple met het verwijderen van enkele bestaande iMac-modellen van de markt.

We weten nu dat Apples nieuwe evenement met name draait om de nieuwe tabletgeneratie van Apple (waaronder de iPad Pro), alsook de langverwachte Apple AirTags. De nieuwe iMacs sluiten we echter zeker niet uit van deelname.

Mocht Apple de nieuwe iMacs op het april-evenement overslaan, dan verwachten we dat de PC-lijn van Apple gepresenteerd wordt op of rondom Apples WorldWide Developers Conference (WWDC), dat op 7 juni start.

De prijzen van de nieuwe iMac (2021)-modellen zijn op dit moment nog niet gelekt. Afgaande op wat de M1-MacBooks kosten in vergelijking met hun Intel-alternatieven, verwachten we geen (flinke) prijsstijging. De iMac 21,5 inch kent een startprijs van 1.299 euro, terwijl het 27 inch model een adviesprijs van 2.099 euro kent.

(Image credit: Apple)

iMac (2021) design en kleuren

In januari van dit jaar berichtte Mark Gurman van Bloomberg dat de nieuwe iMacs van dit jaar voor het eerst in bijna een decennium voorzien worden van een vernieuwd design. De afgeslankte nieuwe modellen hebben mogelijk een design wat vergelijkbaar is met Apple's Pro Display XDR-monitor.

Een ander interessant gerucht is dat consumenten naar verluidt voor het eerst in tijden kunnen kiezen tussen verschillende kleuren voor de Apple-desktop. De iMac G3 uit 1998 was de laatste desktop van Apple waarbij je uit verschillende kleuren kon kiezen.

Volgens de bekende 'leaker' Jon Prosser zouden dezelfde vijf kleuren van de iPad Air (2020) ook beschikbaar komen voor de iMac van dit jaar. Dat zijn: zilver, spacegrijs, roségoud, groen en hemelsblauw. Het is nog niet bekend of het iconische 'Bondi blue' gereïncarneerd wordt.

iMac (2021) leaks en geruchten

Het is niet alleen het uiterlijk wat aan verandering onderhevig lijkt te gaan zijn bij de nieuwe iMac (2021). Er gaan geruchten rond dat er een nieuwe schermtechnologie gebruikt gaat worden op minstens één van de nieuwe modellen. Het zou gaan om Mini LED, een schermtechnologie die volgens sommigen nog beter moet zijn dan OLED.

Rene Ritchie vertelde hierover het volgende aan iMore in september 2020: "In principe maakt het gebruik van zo'n 10.000 piepkleine, 200 micro LED's, gegroepeerd in lokale dimzones, zodat het dichter bij die diepe, inktzwarte kleuren kan komen, waardoor het contrastratio's krijgt die vergelijkbaar zijn met OLED. Alleen bij Mini LED gebeurt dit dan zonder de inbrandingen, off-axis kleurverschuivingen en veranderingen in witpunt.

Het zou ook adaptieve vernieuwingsfrequenties mogelijk kunnen maken, wat Apple ProMotion noemt op de iPad Pro. Daarmee kan het beeldscherm worden opgevoerd tot 120Hz voor zijdezacht scrollen en soepel spelende games, maar ook tot 48Hz of zelfs 24Hz voor zaken als het nauwkeurig weergeven van materiaal met 24 frames per seconde in Final Cut Pro en TV+."

Aan de binnenkant zit er waarschijnlijk een M1X CPU gemonteerd, welke iets betere prestaties op de mat moet leggen vergeleken met de toch al behoorlijk sterke M1-chip van 2020. Deze SoC komt mogelijk met een 12-core CPU en 16-core GPU, in tegenstelling tot de 8-core CPU en 8-core GPU in de M1.

Er gaan ook geruchten rond dat Face ID voor het eerst aanwezig zal zijn bij de nieuwe iMac. Net als bij voorgaande modellen komt er ondersteuning voor onder meer USB-C en Thunderbolt 3.

Nog onbekend zijn de schermafmetingen van de nieuwe iMac-modellen. Apple kan ervoor kiezen om vast te houden aan 21,5 en 27 inch, maar er zijn naar verluidt ook een 24 en een 30 inch model in de maak.

Wat er gaat gebeuren met de 27-inch iMac (2020), durven we niet te zeggen. Het is mogelijk dat de desktop, die pas in augustus is uitgebracht, blijft bestaan, zelfs met de komst van twee nieuwe iMac-modellen. Maar het zou ook dezelfde weg kunnen opgaan als met de iMac Pro, die niet meer gemaakt wordt.