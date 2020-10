Huawei Mate 40 onthulling vindt plaats op 22 oktober

Oktober 2020 mag wel de maand genoemd worden van de grote smartphonelanceringen. Zo verwachten we deze week de iPhone 12 en OnePlus 8T, maar daar houdt het niet op; de Huawei Mate 40-serie wordt later deze maand uit de doeken gedaan.

In een tweet van het officiële Huawei Mobile-account wordt gemeld dat er 'ongekende kracht aankomt', en dat het evenement om 14:00 CEST plaatsvindt.

De tekst uit het bericht lijkt erop te wijzen dat de Mate 40-serie ongekend krachtig gaat worden. Heel onverwacht zou dat niet zijn, aangezien de Mate-serie vaak als eerste door Huawei wordt uitgerust met een nieuwe chipset. In dit geval zou het mogelijk gaan om de Kirin 1000.

In feite zou het ook de laatste telefoon kunnen zijn met een Kirin-processor erin. Het gerucht gaat dat Huawei's voortdurende problemen met de VS, en de bedrijven die van daaruit opereren, betekenen dat het chipsets van elders zal moeten halen.

Unprecedented Power is coming.Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fjOctober 10, 2020

Er zijn tot nu toe relatief weinig nieuwtjes gelekt over de Huawei Mate 40, met de releasedatum als een van de weinige stukjes informatie die we van tevoren hebben gespot (en dat lek blijkt nu accuraat).

Wat we wel weten is dat de Mate 40 telefoons zullen volgen op de Huawei Mate 30 en de Huawei Mate 30 Pro die we vorig jaar zagen - telefoons die op veel gebieden indruk maakten, maar die gelimiteerd zijn door het niet kunnen draaien van officiële Google-apps.

Nu Huawei nog steeds niet in staat om zaken te doen met bedrijven in de VS, inclusief Google, wordt het waarschijnlijk weer een geval van hardware die in de steek wordt gelaten door de software. Het is een vergelijkbaar verhaal met de Huawei P40 Pro die in maart werd onthuld.

Toch zijn we benieuwd om te zien wat Huawei met de nieuwe Mate in petto heeft, en we zullen je natuurlijk al het nieuws en details over deze telefoon brengen: verwacht een aantal interessante camera-upgrades en flinke verbeteringen qua prestaties.