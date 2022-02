HDMI op PS5: alles wat je moet weten

De PS5, het next-gen console van Sony, is al een tijdje beschikbaar. Eentje in handen krijgen, is op dit moment echter niet zo makkelijk. Dit is te danken aan de pandemie, leveringsproblemen en chiptekorten. Toch zijn er veel gelukkige gamers die een console in handen hebben gekregen.

De PS5 tilt jouw games naar een nieuw niveau. Dit is deels te danken is aan de HDMI 2.1-ondersteuning van de console, maar wat moet je precies weten over de HDMI-mogelijkheden om het meeste eruit te halen?

De PS5 kan 8K-beelden leveren op 60fps en ondersteunt 4K-games tot 120fps. De console ondersteunt vooralsnog geen 1440p-beelden.

Om deze kwaliteit te versturen naar een tv maakt de console gebruik van een HDMI 2.1-aansluiting. Dit zorgt ervoor dat een console beelden tot 120fps kan versturen, wat een stuk hoger is dan de gebruikelijke 60fps of 30fps van de vorige console-generatie.

HDMI 2.1 is niet alleen noodzakelijk voor betere framerates, het zorgt er ook voor dat je 4K- of 8K-beelden van je console naar je tv kunt sturen, mits de tv deze resolutie en framerate ondersteunt. 8K-beelden zijn echter wel beperkt tot 60fps.

Bij enkele PS5-games kun je kiezen tussen verschillende modi die prioriteit geven aan grafische kwaliteit, of juist fps. Dit betekent dat je in 4K kunt spelen op 60fps, of HD met 120fps.

Er is veel om te overwegen als het gaat om de HDMI-verbinding van de PS5. Daarom hebben we deze gids samengesteld. We gaan door de belangrijkste details heen en vertellen je wat je echt moet weten.

PS5: poorten en kabels

De PlayStation 5 wordt geleveerd met een HDMI 2.1-poort op de achterkant en een kabel die deze technologie ondersteunt.

Het is belangrijk om te noemen dat jouw tv hierin een belangrijke rol speelt. Als hij geen 4K ondersteunt, kun je ook geen games in 4K spelen, op welke framerate dan ook. Voor 8K-gameplay heb je een 8K-tv nodig, maar op dit moment zijn er niet echt genoeg games om 8K te verantwoorden.

HDMI 2.1-kabels werken ook met HDMI 2.0-poorten. Je kunt dus jouw PS5 aansluiten op een reguliere aansluiting, maar dan haal je niet het meeste eruit.

HDMI 2.1 vs HDMI 2.0

Simpel gezegd, HDMI-standaarden bepalen hoeveel data een de technologie kan verwerken per seconde. De hoeveelheid data speelt namelijk een rol in de kwaliteit van het beeld.

Het verschil tussen HDMI 2.1 en HDMI 2.0 is vrij groot. Een PS5-game die op 4K/60fps of zelfs 120fps speelt ziet er vele malen beter uit dan een 4K-game op 30fps.

De HDMI 2.0b-standaard, die een lange tijd op veel moderne tv’s is gebruikt, laat 4K beeld op 60fps toe, maar als je de framerate naar 120 wilt tillen, gaat de kwaliteit omlaag naar HD.

HDMI 2.1 verwijdert deze barrière. Daardoor kun je games in 4K spelen en genieten van een soepele framerate.

PS5 HDMI-mogelijkheden

De PS5 wordt geleverd met een HDMI-kabel en een poort die HDMI 2.1 ondersteunen, dus er kan veel meer data worden verstuurd dan bij een reguliere HDMI-aansluiting.

Om specifiek te zijn, de HDMI 2.1-aansluiting van de PS5 heeft een bandbreedte van 48Gbps (gigabyte per seconde). Dat is bijna drie keer meer dan de HDMI 2.0b-standaard.

Dit is wat er voor zorgt dat het console 8K-beeld op 60fps kan afspelen en 4K-games op 60-120fps.

Laten we Spider-Man: Miles Morales nemen als voorbeeld. De game draait op 4K en 60fps, mits je gebruik maakt van een HDMI 2.1-poort.

Als je dezelfde game speelt op een 4K-tv met een HDMI 2.0b-poort, zie je nog steeds jouw beelden in 4K. Dan ben je echter wel beperkt naar 30fps.

Kortom, een HDMI 2.1-aansluiting levert theoretisch gezien de beste resultaten zonder dat je framerate of grafische kwaliteit in hoeft te leveren.

HDMI-ondersteuning op tv’s

Tenzij je op een beeldbuis uit de jaren 90 speelt, heeft jouw tv waarschijnlijk iets van HDMI-ondersteuning.

Het is belangrijk om te vermelden dat ondanks dat moderne consoles HDMI 2.1 ondersteunen, jouw tv dat misschien niet doet.

Alleen de nieuwste tv’s ondersteunen de kabeltechnologie. Dit zijn vaak wat duurdere modellen die moeilijk zin om te vinden. Vrijwel ieder 8K-toestel ondersteunt HDMI 2.1, maar bij 4K wisselt het van model naar model. Sommige tv’s hebben meerdere HDMI-poorten, maar slechts één die HDMI 2.1 ondersteunt.

Full HD-tv’s en -monitoren, afhankelijk van hun verversingssnelheid, ondersteunen doorgaans beeld tot 60fps of 120fps.

Een goed voorbeeld om hier te gebruiken is Monster Hunter: World. Deze game kun je op zowel de PS4 als PS5 spelen. De prestaties hebben hier weinig te maken met de HDMI-kabel, maar meer met de beeldverversing van jouw tv.

Op een Full HD-tv met een beeldverversing van 60Hz speel je de game op een soepele 60fps op jouw PS5 via de compatibiliteit met PS4-games.

Als je dezelfde game speelt op PS4 bereik je de 60fps niet, omdat het console simpelweg niet krachtig genoeg is. In dit geval maakt de HDMI-kabel niet echt uit.

Moderne Full HD-tv’s zijn over het algemeen uitgerust met HDMI 2.0-poorten, waardoor je PS5-games probleemloos speelt op 60fps of 120fps, afhankelijk van wat jouw tv toestaat.

Uiteindelijk ligt het ook aan wat je zelf wilt: hogere framerates of betere grafische instellingen.

Als je het meeste uit jouw nieuwe console wilt halen heb je ook een tv nodig die HDMI 2.1 ondersteunt. Dan kun je in 4K spelen op een soepele 60fps of 120fps.