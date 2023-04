Google Pixel 7a render toont nieuwe rood-oranje kleur

Er is wederom een lek rond de Google Pixel 7a en deze keer zien we een nieuwe rood-oranje kleurenoptie. De info is afkomstig van Evan Blass (EvLeaks) (opens in new tab) en hij windt er geen doekjes om: op zijn Twitter deelt hij een eenvoudige render van de achterkant van Pixel 7a in het rood-oranje. Zelfs de randen en cameraband zouden die kleur hebben.

De Google Pixel 7a verschijnt naar verluidt op 10 mei tijdens Google IO 2023. Naast deze nieuwe kleur verwachten we versies in het wit, zwart en blauw. Op vlak van specificaties, krijgt hij hoogstwaarschijnlijk dezelfde Tensor G2 chipset als de Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro, samen met 8GB RAM. Bovendien zal hij sneller kunnen opladen en krijgt de hoofdcamera een 64MP-sensor.

(Image credit: Evan Blass / Twitter )

Déjà vu?

Kijken we naar het verleden, dan vallen de Pixel 4a in het Barely Blue en de 4a 5G in het Clearly White op als beperkte kleurenversies. Deze oranje tint zou ook de vierde kleur zijn voor de Pixel 7a, wat erg ongebruikelijk is voor een goedkopere telefoon.

Als de rood-oranje versie er echt komt, verwachten we bijgevolg niet dat hij in elke regio beschikbaar zal zijn. Mogelijk houdt Google de kleur exclusief voor zijn eigen webshop, wat we ook zien bij enkele kleuren van de Samsung Galaxy S23 Ultra.

De kleur zelf is niet wereldschokkend, aangezien Google deze tint al twee keer heeft gebruikt. De Pixel 6 werd verkocht in het Kinda Coral en de Pixel 4 had een Oh So Orange versie. Er zijn tot slot geruchten dat de Pixel Tablet eveneens in het oranje komt.